Убийство российского пилота в Испании: появилось видео с места и новые подробности

Вокруг гибели российского пилота есть много неувязок

Средства массовой информации (СМИ) в понедельник начали публиковать видео и другие подробности убийства российского пилота Максима Кузьминова в Испании, который угнал вертолет Ми-8 из РФ. Его тело обнаружил сосед еще 13 февраля.

Как сообщают СМИ, в него выстрелили 12 раз, а потом переехали автомобилем. В последнее время у погибшего были проблемы с алкоголем и наркотиками, пишет "Главком".

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Убийство произошло в городе Ла-Вильяхойоса в провинции Аликанте вечером 13 февраля. Сначала пилота застрелили, а потом переехали.

Правоохранительные органы также сообщили, что обнаружили сгоревший автомобиль. По предварительной версии, на нем пытался скрыться убийца. Машину оставили в соседнем городе.

Видео с места убийства

Ранее в Главном управлении разведки (ГУР) Украины подтвердили смерть Кузьминова. Об этом заявил Андрей Юсов. Однако стоит отметить, что смерть пилота не могут подтвердить в гражданской гвардии Испании.

Напомним, что Максим Кузьминов является "перебежчиком" из РФ. Он сам вышел на связь с украинскими спецслужбами, которые и спланировали похищение российского вертолета Ми-8. Процесс подготовки затянулся на полгода. Но в итоге операция прошла успешно. Пилот получил крупное денежное вознаграждение и новые документы для себя и своей семьи.

Читайте больше о запутанном деле вокруг российского пилота в эксклюзивном материале "Телеграфа" под названием "В пилота Кузьминова всадили 6 пуль? Все, что известно о резонансном деле".