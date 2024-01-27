На страже покоя государства: пилот истребителя МиГ-29 поделился потрясающим видео с неба

Истребитель разработали еще в советское время, но он прошел несколько модернизаций

Украине нужны истребители для того, чтобы сдерживать оккупантов и защищать небо. Пока F-16 еще не взлетели с украинских аэродромов, беспокоятся о безопасности в частности МиГ-29.

МиГ-29 – один из самых известных и используемых самолетов в мире. Создан еще при Советском союзе. Главная задача истребителя — обеспечить воздушное преимущество, защищать воздушное пространство и другие самолеты от вражеских атак, наносить удары по целям на земле, проводить разведку.

Среди 18 модификаций истребителя есть два украинских — МиГ-29МУ1 и МиГ-29МУ2. В МиГ-29МУ1 увеличили дальность обнаружения целей в воздухе до 100 км спереди и 45 км сзади, дальность ракет – 95 км, для ближнего боя использует ракеты "Грань". МиГ-29МУ2 может запускать бомбы и ракеты по поверхности, имеет лучшую авионику и французские шлемы с кислородной маской и системой целеуказания.

Украинские пилоты поделились впечатляющим видео, показывающим вид из кабины пилота и самого "водителя" воздушного судна. Напомним, именно на МиГ-29 воевали летчики 40 бригады тактической авиации, образ которых стал основой легенды о "Призраке Киева".

Вооружения и модернизации во время вторжения

В МиГ-29 кроме шести ракет "воздух-воздух" и бомб есть авиационная пушка калибром 30 мм на 150 снарядов. Истребитель может сбрасывать бомбы 250 и 500 кг. Уже после начала вторжения Украине МиГ-29 передавали другие страны, в частности, Словакия и Польша. В 2023 году стало известно, что самолеты продолжают модернизировать. Да, заметили истребитель с новой системой подкрыловых пилонов. Эксперты отмечают, что это может быть связано с адаптацией советских истребителей под западное вооружение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о предоставлении Украине еще зениток Gepard. Они эффективны против дронов-камикадзе "Шахедов".