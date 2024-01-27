На сторожі спокою держави: пілот винищувача МіГ-29 поділився приголомшливим відео з неба

Винищувач розробили ще за радянських часів, але він пройшов кілька модернізацій

Україні потрібні винищувачі для того, аби стримувати окупантів та захищати небо. Поки F-16 ще не злетіли з українських аеродромів, турбуються про безпеку зокрема МіГ-29.

МіГ-29 — один з найбільш відомих та використовуваних літаків у світі. Створений ще за часів Радянського союзу. Головне завдання винищувача — забезпечити повітряну перевагу, захищати повітряний простір та інші літаки від ворожих атак, завдавати ударів по цілях на землі, проводити розвідку.

Серед 18 модифікацій винищувача є дві українські — МіГ-29МУ1 та МіГ-29МУ2. У МіГ-29МУ1 збільшили дальність виявлення цілей в повітрі до 100 км спереду та 45 км ззаду, дальність ракет — 95 км, для ближнього бою використовує ракети "Грань". МіГ-29МУ2 може запускати бомби та ракети по поверхні, має кращу авіоніку та французські шоломи з кисневою маскою та системою цілевказання.

Українські пілоти поділилися вражаючим відео, яке показує вид із кабіни пілота та самого керманича повітряного судна. Нагадаємо, саме на МіГ-29 воювали льотчики 40 бригади тактичної авіації, образ яких став основою легенди про "Привид Києва".

Озброєння та модернізацій під час вторгнення

У МіГ-29 окрім шести ракет "повітря-повітря" та бомб є авіаційна гармата калібром 30 мм на 150 снарядів. Винищувач може скидати бомби 250 та 500 кг. Вже після початку вторгнення Україні МіГ-29 передавали інші країни, зокрема Словаччина та Польща. Також у 2023 році стало відомо, що літаки продовжують модернізувати. Так, помітили винищувач з новою системою підкрилових пілонів. Експерти зазначають, що це може бути пов'язано з адаптацією радянських винищувачів під західне озброєння.

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