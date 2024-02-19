В пилота Кузьминова всадили 6 пуль? Все, что известно о резонансном деле

В украинской разведке подтвердили смерть Максима Кузьминова.

Сегодня, 19 февраля, ряд российских СМИ распространили информацию о том, что в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который пять месяцев назад перегнал из РФ в Украину вертолет Ми-8. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Телеграфу" подтвердил факт смерти летчика.

"Телеграф" собрал все, что известно по состоянию на данный момент.

Что написали испанские СМИ

Российские информационные ресурсы, которые первыми сообщили о якобы убийстве Кузьминова, ссылаются на материалы, опубликованные испанскими медиа Levante и Informacion. Правда, последние ни разу не утверждали, что жертвой нападения был именно Кузьминов.

Как пишут СМИ, тело 33-летнего гражданина Украины (Максиму Кузьминову, кстати, 28 лет) обнаружили 13 февраля на парковке в муниципалитете Ла-Вилла-Джойоза.

"Вскрытие тела, проведенное в Институте судебной медицины Аликанте, подтвердило, что в мужчину стреляли полдюжины раз, большинство из выстрелов — в грудь", — говорится в материале.

Предварительно стрельба началась на втором этаже подвального помещения. Тело нашли на рампе, ведущей на первый этаж, поэтому предполагается, что потерпевший пытался убежать, пока не потерял сознание.

Позже медиа написали, что нападавших якобы было двое – и они ждали жертву на парковке. Свидетелем преступления стал один из местных, который заметил белый автомобиль, на котором скрывались исполнители преступления. Позже, вероятно, именно этот автомобиль нашли сгоревшим в муниципалитете Эл-Кампельо, находящемся примерно в 18 км от места убийства. По данным следствия, состояние транспортного средства не разрешает собрать необходимые доказательства. К тому же, автомобиль был угнан.

Как рассказали другие опрошенные жители, убитый якобы не проживал в этом жилом районе, а лишь время от времени выполнял работы. Опознать жертву следователям удалось после разговора с другим "мужчиной из восточной страны", который прибыл на место происшествия и объяснил, что был знакомым убитого — они якобы выполняли ремонт в доме.

"У погибшего не было криминального прошлого в Испании, а мотивы преступления пока неизвестны", — пишут журналисты.

СМИ отмечает, что район, в котором произошло убийство, довольно большой, и там проживает много иностранных граждан, особенно из России, Украины и Болгарии. Кроме того, многие его жители – рабочие, которые проводят часть дня вне дома, поэтому часто соседи могут не знать друг друга:

"На самом деле они почти не видели потерпевшего, и соседи не смогли узнать, жил ли он в одном из домов".

Фото с места преступления

Кто такой Максим Кузьминов?

28-летний капитан ВС РФ Максим Германович Кузьминов стал главным действующим лицом специальной операции Главного управления разведки Минобороны Украины "Синица". Выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков в 2020-м году начал службы в ВС РФ – в 319-м вертолетном полку.

Когда Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года, развязав полномасштабную войну, мужчина самостоятельно решил разобраться в первопричинах войны и пришел к выводу, что нападение ничем не мотивировано. Однако отказаться от прохождения службы было невозможно – за это угрожали отправкой на фронт пехотинцем, и начавший выполнять полеты в оккупированный Мариуполь, Максим Кузьминов решил связаться со спецслужбами Украины.

В течение более 6 месяцев шла подготовка к проведению операции. Наконец, 9 августа 2023 года выполняя плановый полет по доставке грузов Максим Кузьминов залетел на территорию подконтрольную ВСУ и передал вертолет Ми-8АМТШ с бортовым номером 62 представителям ГУР МО Украины. Однако официально об этом было заявлено лишь 23 августа.

Впоследствии пилот в документальном кино "Сбитые летчики россии", снятом ГУР, рассказал подробности этой специальной операции, получившей название "Синица". Тогда же представители Главного управления разведки заявили, что Максим Кузьминов получит предусмотренное законом вознаграждение за добровольно переданную ВСУ технику оккупантов – 500 тысяч долларов. Вместе с тем он получит защиту и новые документы для себя и своей семьи. Тогда же заявлялось что он подумывает о вступлении на службу в "Легион Свободная Россия".

Но в конечном итоге о его судьбе с сентября 2023 года не было особых сведений.

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