У пілота Кузьмінова всадили 6 куль? Усе, що відомо про резонансну справу

В українській розвідці підтвердили смерть Максима Кузьмінова.

Сьогодні, 19 лютого, ряд російських ЗМІ поширили інформацію про те, що в Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який п'ять місяців тому перегнав з РФ до України гелікоптер Мі-8. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі "Телеграфу" підтвердив факт смерті льотчика.

"Телеграф" зібрав все, що відомо станом на зараз.

Що написали іспанські ЗМІ

Російські інформаційні ресурси, які першими повідомили про нібито вбивство Кузьмінова, посилаються на матеріали, опубліковані іспанськими медіа Levante та Informacion. Правда, останні жодного разу не стверджували, що жертвою нападу був саме Кузьмінов.

Як пишуть ЗМІ, тіло 33-річного громадянина України (Максиму Кузьмінову, до речі, 28 років) знайшли 13 лютого на парковці в муніципалітеті Ла-Вілла-Джойоза.

"Розтин тіла, проведений в Інституті судової медицини Аліканте, підтвердив, що в чоловіка стріляли півдюжини разів, більшість із пострілів — у груди", — йдеться у матеріалі.

Попередньо, стрілянина почалася на другому поверсі підвального приміщення. Тіло знайшли на рампі, що веде на перший поверх, тому припускається, що потерпілий намагався втекти, поки не знепритомнів.

Пізніше медіа написали, що нападників нібито було двоє – і вони чекали жертву на парковці. Свідком злочину став один із місцевих, який помітив білу автівку, на якій тікали виконавці злочину. Пізніше, ймовірно, саме цей автомобіль знайшли згорівшим в муніципалітеті Ел-Кампельйо, що знаходиться приблизно за 18 км від місця вбивства. За даними слідства, стан транспортного засобу не дозволяє зібрати необхідні докази. До того ж, автівка була вкраденою.

Як розповіли інші опитані мешканці, вбитий нібито не проживав у цьому житловому районі, а лише час від часу "виконував роботи". Опізнати жертву слідчим вдалося після розмови з іншим "чоловіком зі східної країни", який прибув на місце події та пояснив, що був знайомим вбитого — вони нібито робили ремонт у будинку.

"Загиблий не мав кримінального минулого в Іспанії, а мотиви злочину наразі невідомі", — пишуть журналісти.

ЗМІ зазначає, що район, в якому сталося вбивство – доволі великий, і там проживає багато іноземних громадян, особливо з Росії, України та Болгарії. Крім того, багато з його мешканців – робітники, які проводять частину дня поза домом, тому часто сусіди можуть не знати один одного:

"Насправді вони майже не бачили потерпілого, і сусіди не змогли дізнатися, чи жив він у одному з будинків".

Фото з місця злочину

Хто такий Максим Кузьмінов

28-річний капітан ЗС РФ Максим Германович Кузьмінов став головною дійовою особою спеціальної операції Головного управління розвідки Міноборони України "Синиця". Випускник Сизранського вищого військового авіаційного училища льотчиків у 2020-му році розпочав службу у ЗС РФ – у 319-му вертолітному полку.

Коли Росія вторглася на територію України 24 лютого 2022 року, розв'язавши повномасштабну війну, чоловік самостійно вирішив розібратися в першопричинах війни і дійшов висновку, що напад нічим не мотивований. Однак відмовитися від проходження служби було неможливо – за це погрожували відправкою на фронт піхотинцем, і Максим Кузьмінов, який почав виконувати польоти до окупованого Маріуполя, вирішив зв'язатися зі спецслужбами України.

Протягом понад шести місяців тривала підготовка до проведення операції. Нарешті, 9 серпня 2023 року виконуючи плановий політ з доставки вантажів, Максим Кузьмінов залетів на територію підконтрольну ЗСУ та передав гелікоптер Мі-8АМТШ з бортовим номером 62 представникам ГУР МО України. Проте офіційно про це було заявлено лише 23 серпня.

Згодом пілот у документальному кіно "Збиті льотчики Росії", знятому ГУР, розповів подробиці цієї спеціальної операції, яка отримала назву "Синиця". Тоді ж представники Головного управління розвідки заявили, що Максим Кузьмінов отримає передбачену законом винагороду за добровільно передану ЗСУ техніку окупантів – 500 тисяч доларів. Водночас він отримає захист та нові документи для себе та своєї сім'ї. Тоді ж заявлялося, що він подумує про вступ на службу до легіону "Свобода Росії".

Але, зрештою, про його долю з вересня 2023 року не було нічого відомо.