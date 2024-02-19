Таки вбили? В ГУР зробили заяву щодо смерті російського пілота в Іспанії

Загиблому було 28 років

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили факт смерті льотчика Максима Кузьмінова, який викрав у РФ гелікоптер Мі-8. Його тіло нібито виявили в Іспанії.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як виявилось, інформація про смерть від іспанських ЗМІ була правдивою.

"Можемо підтвердити факт смерті", – сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

А у коментарі "Українській правді" ГУР розповіло, що пілот сам вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут.

"З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим", — повідомляє прес-служба ГУР.

Що писали іспанські ЗМІ?

Кілька днів тому в місті Ла-Вільяхойоса в Аліканті було знайдено чоловіка. Примітно, що на тілі було знайдено 100 000 євро, що зробило справу ще загадковішою. Втім, тоді на це ніхто не звернув особливої уваги, списуючи на війну між бандами.

Однак 19 лютого видання Il Correspondente, посилаючись на власні джерела, почало стверджувати, що загиблим нібито виявився Максим Кузьмінов — росіянин, який вкрав гелікоптер Мі-8 у РФ. Мовляв, саме його було вбито 12 пострілами, а потім збито автомобілем кілерів.

Також про те, що загиблим є саме Максим Кузьмінов, писала ще низка ЗМІ. Однак дані про кількість куль у тілі вбитого різняться. Дехто каже, що їх було 5.

Операція "Синиця"

У серпні 2023 року воєнна розвідка України разом із департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції провела унікальну операцію під кодовою назвою "Синиця" із захоплення російського вертольота Мі-8. Тоді російський пілот Максим Кузьмінов, завербований українськими спецслужбами, фактично викрав та зміг доставити в Україну ворожий гелікоптер Мі-8 через лінію фронту безпечним коридором. Після цього він мав отримати безпеку та винагороду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заради фейків про Авдіївку російські хакери "вдарили" по українських ЗМІ. Постраждав і "Телеграф".