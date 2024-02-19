Росія звинуватила Україну в отруєнні ватажка бойовиків "ЛНР": приплели і зрадника Сальдо

У російських ЗМІ раніше про отруєння не повідомляли

У радіаційних військах Міноборони РФ заявили про "важке отруєння" так званого "голови ЛНР" Леоніда Пасічника. Зазначають, що інцидент стався наприкінці 2023 року. Звинувачують у всьому традиційно Україну і погрожують Гаагою.

Про це пише російське видання Meduza, посилаючись на слова начальника радіаційного, хімічного та біологічного захисту військ РФ Ігоря Кирилова. Посадовець доповів про це на брифінгу в Міноборони РФ.

"У грудні 2023 року призначений Росією голова самопроголошеної ЛНР Леонід Пасічник отримав важке отруєння фенольними сполуками… Кирилов звинуватив в отруєнні Збройні сили України, які "використовують токсичні сполуки не лише під час воєнних дій, а й для проведення терористичних актів", — пише видання.

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Також зазначається, що сам Пасічник своє гадане отруєння фенолами не коментував. У російських ЗМІ про це отруєння раніше теж не повідомлялося.

Кирилов не розповів подробиць про отруєння Пасічника, однак нагадав, що у серпні 2022 року, також з ознаками отруєння, був госпіталізований Володимир Сальдо — призначений Росією губернатор тимчасово окупованої Херсонської області. За словами Кирилова, лабораторні дослідження виявили в пробах Сальдо речовину рицин, включену до списку конвенції про заборону хімічної зброї.

Разом з тим, в опублікованих матеріалах Міноборони РФ зазначається, що під час брифінгу російський посадовець навів цілу низку прикладів, коли Збройні сили України, нібито використовували отруйні речовини щодо російських військовослужбовців.

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"19 серпня 2022 року було застосовано токсичний хімікат, який є аналогом бойової отруйної речовини "Бі-Зет". Аналогічна речовина була виявлена 28 січня 2024 року в ході оперативно-розшукових заходів у сховку на території міста Мелітополь. 8 та 16 лютого 2023 року зафіксовано випадки застосування синильної кислоти з використанням безпілотників", — відзвітував Кирилов.

Щоправда, начальник радіаційного, хімічного та біологічного захисту військ РФ не назвав прізвища інших "високопоставлених посадових осіб", яких нібито теж намагалися отруїти ЗСУ.

Хто такий Пасічник

Леонід Пасічник — колишній полковник СБУ. У 2014 році очолив т.зв. "міністерство держбезпеки ЛНР". Ватажок терористичного угруповання "ЛНР" з листопада 2017 року, другий після Ігоря Плотницького. У 2023 році після вистави на тимчасово окупованих територіях України, яка мала б імітувати вибори "глав нових регіонів", призначений Росією так званим "головою ЛНР".

Хто такий Сальдо

Володимир Сальдо — народний депутат України VII скликання від "Партії регіонів", з 2002 до 2012 року обіймав посаду міського голови Херсона. Депутат Херсонської міської ради у 2015-2022 роках. Після початку вторгнення прийняв російське громадянство. У 2023 був призначений "губернатором" Херсонської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про отруєння Сальдо. Щоправда, тоді "колєгі" колаборанта спростовували інформацію щодо ймовірного отруєння зрадника.