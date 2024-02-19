Россия обвинила Украину в отравлении главаря боевиков "ЛНР": приплели и предателя Сальдо

В российских СМИ ранее об отравлении не сообщали

В радиационных войсках Минобороны РФ заявили о "тяжелом отравлении" так называемого "главы ЛНР" Леонида Пасечника. Отмечается, что инцидент произошел в конце 2023 года. Обвиняют во всем традиционно Украину и угрожают Гаагой.

Об этом пишет российское издание Meduza, ссылаясь на слова начальника радиационной, химической и биологической защиты войск РФ Игоря Кириллова. Чиновник доложил об этом на брифинге в Минобороны РФ.

"В декабре 2023 года назначенный Россией глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями... Кириллов обвинил в отравлении Вооруженные силы Украины, которые "используют токсичные соединения не только во время военных действий, но и для проведения террористических актов", — сказал он.

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Также отмечается, что сам Пасечник свое предполагаемое отравление не комментировал. В российских СМИ об этом отравлении раньше тоже не сообщалось.

Кирилов не рассказал подробности об отравлении Пасечника, однако напомнил, что в августе 2022 года, также с признаками отравления, был госпитализирован Владимир Сальдо — назначенный Россией губернатор временно оккупированной Херсонской области. По словам Кириллова, лабораторные исследования выявили в пробах Сальдо вещество кастор, включенное в список конвенции о запрещении химического оружия.

Вместе с тем, в опубликованных материалах Минобороны РФ отмечается, что во время брифинга российский чиновник привел целый ряд примеров, когда Вооруженные силы Украины якобы использовали ядовитые вещества в отношении российских военнослужащих.

Отчет Кириллова об отравлении "высокопоставленных лиц РФ"

"19 августа 2022 года был применен токсичный химикат, который является аналогом боевого ядовитого вещества "Би-Зет". Аналогичное вещество было обнаружено 28 января 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в тайнике на территории города Мелитополь. 8 и 16 февраля 2023 года зафиксирован случаи применения синильной кислоты с использованием беспилотников", — отчитался Кириллов.

Правда, начальник радиационной, химической и биологической защиты войск РФ не назвал фамилии других "высокопоставленных должностных лиц", которых якобы тоже пытались отравить ВСУ.

Кто такой Пасечник

Леонид Пасечник – бывший полковник СБУ. В 2014 году возглавил т.н. "Министерство госбезопасности ЛНР". Главарь террористической группировки "ЛНР" с ноября 2017 года, второй после Игоря Плотницкого. В 2023 году после представления на временно оккупированных территориях Украины, которая должна имитировать выборы "глав новых регионов", назначен Россией так называемым "председателем ЛНР".

Кто такой Сальдо

Владимир Сальдо — народный депутат Украины VII созыва от "Партии регионов", с 2002 по 2012 год занимал должность городского головы Херсона. Депутат Херсонского городского совета в 2015-2022 гг. После начала вторжения принял российское гражданство. В 2023 году был назначен "губернатором" Херсонской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об отравлении Сальдо. Правда, тогда "коллеги" коллаборанта опровергали информацию о вероятном отравлении предателя.