Вбивство російського пілота в Іспанії: з’явилося відео з місця та нові подробиці
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Навколо загибелі російського пілота є багато проблем
Засоби масової інформації (ЗМІ) у понеділок почали публікувати відео та інші подробиці вбивства російського пілота Максима Кузьмінова в Іспанії. Його тіло виявив сусід ще 13 лютого.
Як поідомляють ЗМІ, у нього вистрелили 12 разів. Смерть пілота не можуть підтвердити у цивільній гвардії Іспанії.
Новина оновлюється…