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Вбивство російського пілота в Іспанії: з’явилося відео з місця та нові подробиці

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
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Автор
Максим Кузьмінов Новина оновлена 19 лютого 2024, 19:17
Максим Кузьмінов. Фото Украинская правда

Навколо загибелі російського пілота є багато проблем

Засоби масової інформації (ЗМІ) у понеділок почали публікувати відео та інші подробиці вбивства російського пілота Максима Кузьмінова в Іспанії. Його тіло виявив сусід ще 13 лютого.

Як поідомляють ЗМІ, у нього вистрелили 12 разів. Смерть пілота не можуть підтвердити у цивільній гвардії Іспанії.

Новина оновлюється…

Теги:
#Іспанія #Вбивство #ЗМІ #Пілот