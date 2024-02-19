Вбивство російського пілота в Іспанії: з’явилося відео з місця та нові подробиці

Навколо загибелі російського пілота є багато проблем

Засоби масової інформації (ЗМІ) у понеділок почали публікувати відео та інші подробиці вбивства російського пілота Максима Кузьмінова в Іспанії. Його тіло виявив сусід ще 13 лютого.

Як поідомляють ЗМІ, у нього вистрелили 12 разів. Смерть пілота не можуть підтвердити у цивільній гвардії Іспанії.

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