Вбивство російського пілота Кузьмінова: іспанські ЗМІ публікують нові деталі справи

За жертвою стежили перед вбивством.

Іспанські ЗМІ фактично підтверджують, що жертвою недавнього вбивства в провінції Аліканте був російський пілот Максим Кузьмінов. 19 лютого смерть льотчика підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України.

Медіа Іспанії публікують нові деталі резонансної справи, повідомляє "Телеграф".

Нагадаємо, що 13 лютого місцеві новинні ресурси повідомили, що тіло начебто 33-річного громадянина України знайшли на парковці житлового комплексу в муніципалітеті Вільяхойоса (ісп. Villajoyosa), Ла-Віла-Джойоза (кат. La Vila Joiosa). Як пише El Español, вбитий мав при собі фальшиве посвідчення особи. Зазначається, що 28-річний Кузьмінов користувався ним "через можливу помсту з боку розвідувальних служб, близьких до Кремля".

Перші результати розслідування іспанської Цивільної гвардії вказують на те, що вбивство виконала "група професіоналів, які діяли з охайністю й точністю, притаманній небагатьом".

За словами джерел видання, близьких до слідства, вбивці Максима Кузьмінова ретельно вивчили місце злочину і розпорядок жертви. Вони навіть мали доступ до камер відеоспостереження на парковці, на якій вбили пілота.

У день вбивства поліція спочатку отримала повідомлення про смертельну аварію на парковці, оскільки свідок бачив, як автомобіль переїхав тіло загиблого. Та на місці злочину правоохоронці встановили, що у загиблого випустили півдюжини куль, що і стало причиною смерті. Попередньо, стрілянина почалася на другому поверсі підвального приміщення. Тіло знайшли на рампі, що веде на перший поверх, тому припускається, що потерпілий намагався втекти, поки не знепритомнів. Нападників, ймовірно, було двоє.

Медіа Información вказує, що "слідчі абсолютно впевнені": жертва злочину – російський пілот, але остаточні дані будуть встановлені після ДНК-експертизи. Так само Кузьмінова впізнали деякі свідки – жителі цього району.

Нападники втекли з місця злочину на білому авто. Пізніше його знайшли спаленим у муніципалітеті Ел-Кампельйо, приблизно за 18 км від місця вбивства. За даними слідства, стан транспортного засобу не дозволяє зібрати необхідні докази. До того ж, автівка була краденою.

Хто такий Максим Кузьмінов

28-річний капітан ЗС РФ Максим Германович Кузьмінов став головною дійовою особою спеціальної операції Головного управління розвідки Міноборони України "Синиця". Випускник Сизранського вищого військового авіаційного училища льотчиків 2020 року почав службу у 319-му вертолітному полку.

Коли Росія 24 лютого 2022 року розв'язала проти України повномасштабну війну, чоловік вирішив розібратися в її першопричинах і дійшов висновку, що напад нічим не мотивований. Однак відмовитися від проходження служби було неможливо – за це погрожували відправкою на фронт піхотинцем. Тож Максим Кузьмінов, який почав виконувати польоти до окупованого Маріуполя, вирішив зв'язатися зі спецслужбами України.

Протягом понад шести місяців тривала підготовка до проведення операції. Нарешті, 9 серпня 2023 року виконуючи плановий політ з доставки вантажів, Максим Кузьмінов залетів на територію, підконтрольну ЗСУ і передав гелікоптер Мі-8АМТШ з бортовим номером 62 представникам ГУР МО України. Проте офіційно про це було заявлено лише 23 серпня.

Згодом пілот у документальній стрічці "Збиті льотчики Росії", знятій ГУР, розповів подробиці спецоперації "Синиця". Тоді ж представники Головного управління розвідки заявили, що Максим Кузьмінов отримає передбачену законом винагороду за добровільно передану ЗСУ техніку окупантів – 500 тисяч доларів. Водночас він отримає захист та нові документи для себе та своєї сім'ї. Тоді ж заявлялося, що він подумує про вступ на службу до Легіону "Свобода Росії".

Але, зрештою, про його долю з вересня 2023 року не було нічого відомо.

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