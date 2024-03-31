Вбивці пілота Кузьмінова в Іспанії залишили "послання": ЗМІ з посиланням на слідчих

Льотчик часто бував у барах, де відпочивали росіяни та українці

Стали відомі нові деталі стосовно вбивства пілота Максима Кузьмінова, який викрав російський вертоліт Мі-8 та передав його Україні. Його розстріляли з пістолета Макарова, випустивши шість куль, і переїхали машиною.

Іспанські спецслужби вважають, що це було послання від Кремля усім ворогам. Про це пише видання The New York Times.

У вбивстві пілота побачили послання від Кремля

На місці вбивства слідчі знайшли гільзи від 9-міліметрових патронів пістолета Макарова. Слідчий, який займається цією справою, розповів про послання від Путіна.

"Це був чіткий сигнал: "Я знайду тебе, я уб'ю тебе, я задавлю тебе і принижу", ― сказав слідчий.

Вбивство пілота є сигналом про те, що Кремль не пробачає зрадникам. Саме тому з Кузьміновим так жорстко розправились. Це приховане повідомлення в першу чергу направлене росіянам, зокрема військовим, щоб вони не ставали ворогами Путіна.

Як знайшли Кузьмінова в Іспанії

Видання повідомляє, ніби пілот не дуже дбав про свою безпеку. Він жив на широку ногу, часто бував у барах з російсько- та україномовною аудиторією, витрачав там великі кошти, а також їздив на розкішному "Мерседесі" S-класу.

По одній з версій, місцеперебування пілота стало відомо спецслужбам після спілкування Кузьмінова зі своєю колишньою дівчиною. Він запрошував її в гості.

Високопоставлені співрозмовники NYT звернули увагу, що вбивство російського пілота схоже на спроби усунути інших зрадників Кремля. Наприклад, колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля, якого отруїли в Англії ще у 2019 році. Проте йому вдалось вижити.

Нагадаємо, що російський пілот Максим Кузьмінов передав Україні вертоліт Мі-8. Це була спланована операція, яку готували протягом 6 місяців. Військовослужбовцю ЗС РФ допомогли виїхати в Іспанію та зробили нові документи на інше ім’я.

Його вбили увечері 13 лютого 2024 року. Невідомі вистрелили у пілота 6 разів, переїхали тіло машиною та втекли. Згодом слідчі встановили, що автомобіль був викрадений напередодні. За 18 км від місця вбивства знайшли вже спалену машину.

Слідчі вважають, що Кузьмінова вбили професіонали. Вони ретельно вивчили його розпорядок дня. По основній версії, нападників могло бути двоє.

Раніше "Телеграф" писав, як екссекретар РНБО Данілов прокоментував смерть пілота. Він вважає, що Кузьмінов міг би вижити, якби залишився в Україні.