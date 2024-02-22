Біля місця вбивства російського пілота в Іспанії знайшли послання Путіну: фотофакт

Неподалік місця розстрілу російського пілота Максима Кузьмінова є послання кремлівському диктатору.

Кореспондент "Телеграфу" побував на місці загибелі пілота Кузьмінова, який півроку тому перегнав до України вертоліт ЗС РФ. Неподалік від житлового комплексу, в якому розстріляли льотчика, помічене послання російському диктатору Путіну:

"Putin killer. Navalny in memoriam" — "Путін вбивця. У пам’ять про Навального".

Напис "Путін вбивця. У пам’ять про Навального"

Напис нанесено на будівлі в одному з районів муніципалітету Вільяхойоса, де під чужим іменем проживав Максим Кузьмінов.

До речі, пілот Кузьмінов та російський опозиціонер Олексій Навальний померли з різницею усього в три дні. Льотчика було розстріляно 13 лютого, а про раптову смерть Навального повідомили 16 лютого. Юлія Навальна наполягає, що смерть її чоловіка — сплановане вбивство, за яким стоїть президент РФ Володимир Путін. У смерті Кузьмінова іспанські слідчі так само вбачають російський слід — за інформацією ЗМІ, льотчика застрелили патронами російського виробництва.

Більше про те, що відомо про холоднокровне вбивство російського пілота-перебіжчика, читайте у репортажі "Розстріляли за 100 метрів від прапора України: "Телеграф" побував на місці вбивства російського пілота Кузьмінова в Іспанії".