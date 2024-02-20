А міг би вижити: Данилов прокоментував смерть російського пілота Кузьмінова

В Україні російська агентура дістатися до Кузьмінова просто не змогла б

Російський пілот Максим Кузьмінов, який перегнав в Україну гвинтокрил Мі-8, міг би залишитися в живих. Йому пропонували залишитися в Україні, де росіянин був би захищений значно краще, аніж за кордоном, де його вбили російські кілери.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в коментарі Українській правді. Він зазначив, що Кузьмінову варто було бути пильним, а взагалі – залишитися в Україні, де російські агенти не зуміли б його дістати.

"Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", – зазначив він.

Нагадаємо, у серпні 2023 року воєнна розвідка України разом із департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції провела унікальну операцію під кодовою назвою "Синиця" із захоплення російського вертольота Мі-8. Тоді російський пілот Максим Кузьмінов, завербований українськими спецслужбами, фактично викрав та зміг доставити в Україну ворожий гелікоптер Мі-8 через лінію фронту безпечним коридором. Після цього він мав отримати безпеку та винагороду.

19 лютого іспанські ЗМІ повідомили, що в Іспанії розстріляли росіянина і що це нібито той самий Максим Кузьмінов. Пізніше смерть Кузьмінова підтвердили в ГУР МО, але не стали уточнювати обставини, за яких загинув росіянин.