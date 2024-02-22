Іспанські ЗМІ показали "фальшивий паспорт" вбитого пілота Кузьмінова: прізвище в ньому не рідкісне

Російський льотчик нібито змінив ім’я та прізвище та виїхав до Іспанії як Ігор Шевченко

У мережі з’явилося фото "фальшивого паспорта" російського пілота Максима Кузьмінова, убитого в провінції Аліканте. За цим документом він нібито проживав в Іспанії.

Інформацію розповсюдила іспанська El Periodico. Паспорт, згідно з фото, виданий у вересні 2023 року.

Російський пілот, нібито, змінив ім’я та прізвище. В українському паспорті (серія GG № 843153), імовірно наданому українською владою, його ім’я було змінено на Ігоря Шевченко. Місцем народження вказано місто Донецьк. Згідно з паспортом йому було 34 роки.

Нагадаємо, що увечері 19 лютого з’явилася інформація про загибель російського пілота, який перегнав в Україну ворожий гелікоптер Мі-8. Про це почали масово писати в пресі Іспанії, де, як з’ясувалося, і жив Максим Кузьмінов. У ЗМІ повідомляли про те, що його застрелили та переїхали власною машиною.

Перші результати розслідування іспанської Громадянської гвардії вказують на те, що вбивство виконала "група професіоналів, які діяли з акуратністю та точністю, властивою небагатьом".

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кузьмінов жив у країні за документами прикриття, виданими Україною.

Більше про те, що відомо про холоднокровне вбивство російського пілота-перебіжчика, читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" " Біля місця вбивства російського пілота в Іспанії знайшли послання Путіну: фотофакт".

Раніше "Телеграф" писав, що ГУР понад шість місяців готувалися до спецоперації. 9 серпня 2023 року виконуючи плановий політ з доставки вантажів, Максим Кузьмінов залетів на територію, підконтрольну ЗСУ та передав вертоліт Мі-8АМТШ з бортовим номером 62 представникам ГУР МО України. Проте офіційно про це було заявлено лише 23 серпня.