Испанские СМИ показали "фальшивый паспорт" убитого пилота Кузьминова: фамилия в нем не редкая

Российский летчик якобы изменил имя и фамилию и выехал в Испанию как Игорь Шевченко

В сети появилось фото "фальшивого паспорта" российского пилота Максима Кузьминова, убитого в провинции Аликанте. По этому документу он, якобы, проживал в Испании.

Информацию распространила испанская El Periodico. Паспорт, согласно фото, выдан в сентябре 2023 года.

Российский пилот, якобы, изменил имя и фамилию. В украинском паспорте (серия GG № 843153), предположительно предоставленном украинскими властями, его имя было изменено на Игоря Шевченко. Местом рождения указан Донецк. Согласно паспорту ему было 34 года.

Напомним, что вечером 19 февраля появилась информация о гибели российского пилота, который перегнал в Украину вражеский вертолет Ми-8. Об этом массово начали писать в прессе Испании, где, как выяснилось, и жил Максим Кузьминов. В СМИ сообщали о том, что его застрелили и переехали собственной машиной.

Первые результаты расследования испанской Гражданской гвардии указывают на то, что убийство выполнила "группа профессионалов, действовавших с акуратностью и точностью, присущей немногим".

Позже в СМИ появилась информация о том, что Кузьминов жил в стране по документам прикрытия, выданным Украиной.

Больше о том, что известно о хладнокровном убийстве российского пилота-перебежчика, читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Возле места убийства российского пилота в Испании нашли послание Путину: фотофакт".

Ранее "Телеграф" писал, что ГУР более шести месяцев готовились к спецоперации. 9 августа 2023 года выполняя плановый полет по доставке грузов, Максим Кузьминов залетел на территорию, подконтрольную ВСУ и передал вертолет Ми-8АМТШ с бортовым номером 62 представителям ГУР МО Украины. Однако официально об этом было заявлено только 23 августа.