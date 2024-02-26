Був план захисту, але…: у Зеленського натякнули, хто міг убити пілота Кузьмінова

Заходи безпеки не змогли запобігти вбивству

Російський пілот Максим Кузьмінов, убитий в іспанській провінції Аліканте, користувався "планом захисту". Іспанія має провести розслідування цього злочину.

Про це в інтерв'ю El Mundo повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що українська військова розвідка мала б прокоментувати це вбивство краще. Подоляк також підкреслив, що в Іспанії діє російська мафія.

"Я можу сказати дві речі: якщо пілот, який користується планом захисту, змушений уникати контактів, змінювати своє життя, щоб залишитися живим, і це все одно з ним відбувається, Іспанія має провести розслідування. Завдяки цьому поглибленому розслідуванню Іспанія має продемонструвати, хто має заплатити за цей злочин", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що ввечері 19 лютого з’явилася інформація про загибель російського пілота, який перегнав в Україну ворожий гелікоптер Мі-8. Про це почали масово писати в пресі Іспанії, де, як з’ясувалося, і жив Максим Кузьмінов. У ЗМІ повідомляли про те, що його застрелили та переїхали власною машиною.

Перші результати розслідування іспанської Громадянської гвардії вказують на те, що вбивство виконала "група професіоналів, які діяли з акуратністю та точністю, властивою небагатьом". Згодом у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кузьмінов жив у країні за документами прикриття, виданими Україною.

Своєю чергою іспанське видання El Pais повідомило, що Кузьмінова підробленими документами забезпечила сама влада Іспанії. Проте він не отримав захисту.