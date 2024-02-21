Розстріляли за 100 метрів від прапора України: "Телеграф" побував на місці вбивства російського пілота Кузьмінова в Іспанії

Район облюбували численні вихідці з України та Росії.

28-річного російського льотчика Максима Кузьмінова вбили в одному з районів курортного муніципалітету Вільяхойоса (ісп. Villajoyosa) в іспанській провінції Аліканте. Усього за кількасот метрів від місця злочину у вікнах будівель можна побачити прапори України.

Прапори України у районі, де було вбито Кузьмінова

Кореспондент "Телеграфу" побував на місці загибелі пілота, який викрав у ЗС РФ вертоліт.

Місцеві розповідають, що про вбивство чоловіка чули, але до цієї події ніхто не знав, що він був якимось особливим. За словами людей, Кузьмінов перебрався сюди десь восени минулого року й оселився у сучасному житловому комплексі Cala Alta. Чимало власників житла тут — виходці з України, Росії, Болгарії та інших країн Східної Європи. Серед них — і відставні російські силовики, зазначають у розмові мешканці району.

Втім деякі все ж знали про минуле Кузьмінова: він сам ділився історією про те, як перегнав Мі-8 із Росії до України.

ЖК Cala Alta

Поруч із ЖК — кав’ярні, офіси та крамниці; за кілька хвилин ходу — узбережжя Середземного моря. Кузьмінова описують як непримітного, ввічливого одинака, всупереч заявам російських ресурсів про його проблеми з наркотиками й алкоголем. Деякі розповідають, що Кузьмінов працював різноробочим, виконуючи ремонти на замовлення.

Кафе, у якому Кузьмінов іноді проводив час

Такі умови здавалися ідеальними, якби не одне "але". Як зауважує видання El Español, приблизно за 30 км від цього місця, у муніципалітеті Алтеа, знаходиться "деяка власність" президента РФ Володимира Путіна.

"Росіяни "вкорінилися" у житлових районах Алтеї. Більше того, Путін час від часу бував там, у нього є якась власність, на ім’я інших людей чи компаній. Про це мало що відомо", — повідомило джерело видання.

У медіа вдалося знайти матеріали, які вказують на те, що 2019 року очільник Кремля щонайменше двічі відпочивав у розкішному районі Altea Hills, який ще називають іспанським Беверлі-Гіллз. Через наплив росіян там навіть побудували першу російську православну церкву в Іспанії. "Телеграф" побував в Алтеї — детальніше про те, чим живе курорт, читайте незабаром на сайті.

Не дивно, що Кузьмінова змогли вистежити в Іспанії. Навіть національна розвідка 2022 року попереджала, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Іспанії зросла кількість російських шпигунів.

Хоча офіційно місцеві правоохоронці не оприлюднили інформацію щодо особи вбитого, "слідчі абсолютно впевнені", що жертва злочину – російський пілот. Крім того, двоє представників поліції підтвердили журналістам The New York Times, що тіло чоловіка, якого знайшли в прибережному містечку, належить саме Максиму Кузьмінову.

Як вбили російського пілота

13 лютого місцеві новинарні ресурси повідомили, що тіло начебто 33-річного громадянина України знайшли на парковці житлового комплексу. Імовірно, пілот-перебіжчик проживав в Іспанії під іншим іменем — при ньому знайшли фальшиве посвідчення особи.

Як описує El Español, вбивство сталося після п’ятої вечора — коли в офісах неподалік нікого вже не було. За словами джерел видання, близьких до слідства, вбивці Кузьмінова ретельно вивчили місце злочину і розпорядок його дня. Вони навіть мали доступ до камер відеоспостереження на парковці. Усе свідчить про те, що працювали професіонали. Нападників могло бути двоє.

Попередньо, стрільба почалася на другому поверсі підвального приміщення. Тіло знайшли на рампі, що веде на перший поверх — Кузьмінов намагався втекти, поки не знепритомнів. За інформацію видання Información, льотчика застрелили патронами російського виробництва.

У російського пілота випустили щонайменше шість куль, після цього зловмисники сіли в білий Hyundai Кузьмінова й, тікаючи з місця злочину, переїхали вбитого. Пізніше транспортний засіб знайшли спаленим у муніципалітеті Ел-Кампельйо, приблизно за 18 км від місця вбивства. Так виконавцям злочину вдалося безслідно зникнути.

У ЗМІ вже кілька разів з’являлася інформація, що перед вбивством Максим Кузьмінов запросив до себе колишню дівчину. Цю ж інформацію озвучували джерела в українській розвідці. Та яку роль у передчасній смерті Кузьмінова зіграла дівчина — поки що не встановлено.

Одна з основних версій вбивства льотчика — зведення рахунків з характерним "російським слідом". Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, днями коментуючи інформацію про смерть Кузьмінова, назвав його "зрадником".

"Цей зрадник і злочинець став моральним трупом уже в той момент, коли він планував свій брудний і страшний злочин", — заявив Наришкін. У Головному управлінні МО (екс-ГРУ) Росії ще у жовтні 2023 року заявили про нібито наказ ліквідувати Кузьмінова.

Операція "Синиця": ким був Максим Кузьмінов

28-річний капітан ЗС РФ Максим Кузьмінов став головною дійовою особою спеціальної операції Головного управління розвідки Міноборони України "Синиця". Випускник Сизранського вищого військового авіаційного училища льотчиків 2020 року почав службу у 319-му вертолітному полку.

Коли Росія 24 лютого 2022 року розв'язала проти України повномасштабну війну, чоловік вирішив розібратися в її першопричинах і дійшов висновку, що напад нічим не мотивований. Однак відмовитися від проходження служби було неможливо — за це погрожували відправкою на фронт піхотинцем. Тож Максим Кузьмінов, який почав виконувати польоти до окупованого Маріуполя, вирішив зв'язатися зі спецслужбами України.

Протягом понад шести місяців тривала підготовка до проведення операції. Нарешті, 9 серпня 2023 року виконуючи плановий політ з доставки вантажів, Кузьмінов залетів на територію, підконтрольну ЗСУ і передав гелікоптер Мі-8АМТШ з бортовим номером 62 представникам ГУР МО України. Проте офіційно про це було заявлено лише 23 серпня.

Згодом пілот у документальній стрічці "Збиті льотчики Росії", знятій ГУР, розповів подробиці спецоперації "Синиця". Тоді ж представники Головного управління розвідки заявили, що Максим Кузьмінов отримає передбачену законом винагороду за добровільно передану ЗСУ техніку окупантів — 500 тисяч доларів. Водночас він отримає захист та нові документи для себе та своєї сім'ї. Тоді ж заявлялося, що він подумує про вступ на службу до Легіону "Свобода Росії".

Але, зрештою, про його долю з вересня 2023 року не було нічого відомо.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що російському пілоту пропонували лишитися в Україні, але він вирішив перебратися до Іспанії.