Расстреляли в 100 метрах от флага Украины: "Телеграф" побывал на месте убийства российского пилота Кузьминова в Испании

Район облюбовали многие выходцы из Украины и России.

28-летний российский летчик Максим Кузьминов был убит в одном из районов курортного муниципалитета Вильяхойоса (исп. Villajoyosa) в испанской провинции Аликанте. Всего в нескольких сотнях метров от места преступления в окнах зданий можно увидеть флаги Украины.

Флаги Украины в районе, где был убит Кузьминов

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте гибели пилота, угнавшего у ВС РФ вертолет.

Местные рассказывают, что об убийстве мужчины слышали, но до этого события никто не знал, что он был каким-то особенным. По словам людей, Кузьминов перебрался сюда где-то осенью прошлого года и поселился в современном жилом комплексе Cala Alta. Многие владельцы жилья здесь — выходцы из Украины, России, Болгарии и других стран Восточной Европы. Среди них и отставные силовики, отмечают в разговоре жители района.

Впрочем, некоторые все же знали о прошлом Кузьминова: он сам делился историей о том, как перегнал Ми-8 из России в Украину.

ЖК Cala Alta

Рядом с ЖК — кафе, офисы и магазины; через несколько минут ходьбы — побережье Средиземного моря. Кузьминова описывают как неприметного, вежливого одиночку, вопреки заявлениям российских ресурсов о его проблемах с наркотиками и алкоголем. Некоторые рассказывают, что Кузьминов работал разнорабочим, выполняя ремонты на заказ.

Кафе, в котором Кузьминов иногда проводил время

Такия условия казались идеальными, если бы не одно "но". Как отмечает издание El Español, примерно в 30 км от этого места, в муниципалитете Алтеа, находится "кое-какая собственность" президента РФ Владимира Путина.

"Россияне "укоренились" в жилых районах Алтеи. Более того, Путин время от времени бывал там, у него есть какая-то собственность, на имя других людей или компаний. Об этом мало что известно", — сообщил источник издания.

В медиа удалось найти материалы, указывающие на то, что в 2019 году глава Кремля, по меньшей мере, дважды отдыхал в роскошном районе Altea Hills, который еще называют испанским Беверли-Гиллз. Из-за наплыва россяин там даже построили первую русскую православную церковь в Испании. "Телеграф" побывал в Алтее – подробнее о том, чем живет курорт, читайте вскоре на сайте.

Неудивительно, что Кузьминова смогли выследить в Испании. Даже национальная разведка в 2022 году предупреждала, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в Испании выросло количество российских шпионов.

Хотя официально местные правоохранители не обнародовали информацию о личности убитого, "следователи абсолютно уверены ", что жертва преступления – российский пилот. Кроме того, два представителя полиции подтвердили журналистам The New York Times, что тело мужчины, которого нашли в прибрежном городке, принадлежит именно Максиму Кузьминову.

Как убили российского пилота

13 февраля местные новостные ресурсы сообщили, что тело якобы 33-летнего гражданина Украины обнаружили на парковке жилого комплекса. Вероятно, пилот-перебежчик проживал в Испании под другим именем – при нем нашли фальшивое удостоверение личности.

Как описывает El Español, убийство произошло после пяти вечера – когда в офисах неподалеку никого уже не было. По словам источников журналистов, близких к следствию, убийцы Кузьминова тщательно изучили место преступления и распорядок его дня. Они даже имели доступ к камерам видеонаблюдения на парковке. Все говорит о том, что работали профессионалы. Нападавших могло быть двое.

Предварительно стрельба началась на втором этаже подвального помещения. Тело нашли на рампе, ведущей на первый этаж — Кузьминов пытался убежать, пока не потерял сознание. По информации издания "Information", летчика застрелили патронами российского производства.

В российского пилота выпустили не менее шести пуль, после этого злоумышленники сели в белый Hyundai Кузьминова и, сбегая с места преступления, переехали убитого. Позже транспортное средство нашли сожженным в муниципалитете Эл-Кампельо, примерно в 18 км от места убийства. Так исполнителям преступления удалось бесследно скрыться.

В СМИ уже несколько раз появлялась информация, что перед убийством Максим Кузьминов пригласил к себе бывшую девушку. Эту информацию подтверждали источники в украинской разведке. Но какую роль в преждевременной смерти Кузьминова сыграла девушка, пока не установлена.

Одна из основных версий убийства летчика – сведение счетов с характерным "российским следом". Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, на днях комментируя информацию о смерти Кузьминова, назвал его "предателем".

"Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", — заявил Нарышкин. В Главном управлении МО (экс-ГРУ) России еще в октябре 2023 года заявили о якобы приказе ликвидировать Кузьминова.

Операция "Синица": кем был Максим Кузьминов

28-летний капитан ВС РФ Максим Кузьминов стал главным действующим лицом специальной операции Главного управления разведки Минобороны Украины "Синица". Выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков в 2020 году начал службу в 319 вертолетном полку.

Когда Россия 24 февраля 2022 развязала против Украины полномасштабную войну, мужчина решил разобраться в ее первопричинах и пришел к выводу, что нападение ничем не мотивировано. Однако отказаться от прохождения службы было невозможно – за это угрожали отправкой на фронт пехотинцем. Поэтому Максим Кузьминов, начавший выполнять полеты в оккупированный Мариуполь, решил связаться со спецслужбами Украины.

Более шести месяцев продолжалась подготовка к проведению операции. Наконец, 9 августа 2023 года выполняя плановый полет по доставке грузов, Кузьминов залетел на территорию, подконтрольную ВСУ и передал вертолет Ми-8АМТШ с бортовым номером 62 представителям ГУР МО Украины. Однако официально об этом было заявлено только 23 августа.

Впоследствии пилот в документальной ленте "Сбитые летчики России", снятой ГУР, рассказал подробности спецоперации "Синица". Тогда же представители Главного управления разведки заявили, что Максим Кузьминов получит предусмотренное законом вознаграждение за добровольно переданную ВСУ технику окупантов — 500 тысяч долларов. В то же время, он получит защиту и новые документы для себя и своей семьи. Тогда же заявлялось, что он подумывает о вступлении на службу в Легион "Свобода России".

Но в конечном итоге о его судьбе с сентября 2023 года не было особых сведений.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что российскому пилоту предлагали остаться в Украине, но он решил перебраться в Испанию.