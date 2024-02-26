Был план защиты, но…: у Зеленского намекнули, кто мог убить пилота Кузьминова

Меры безопасности не смогли предотвратить убийство

Российский пилот Максим Кузьминов, убитый в испанской провинции Аликанте, пользовался "планом защиты". Испания должна провести расследование этого преступления.

Об этом в интервью El Mundo сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что украинская военная разведка должна прокомментировать это убийство лучше. Подоляк также подчеркнул, что в Испании действует русская мафия.

"Я могу сказать две вещи: если пилот, пользующийся планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться живым, и это все равно с ним происходит, Испания должна провести расследование. Благодаря этому углубленному расследованию Испания должна продемонстрировать, кто должен заплатить за это преступление", — отметил Подоляк.

Напомним, что вечером 19 февраля появилась информация о гибели российского пилота, который перегнал в Украину вражеский вертолет Ми-8. Об этом начали массово писать в печати Испании, где, как выяснилось, и жил Максим Кузьминов. В СМИ сообщали о том, что его застрелили и переехали на собственной машине.

Первые результаты расследования испанской Гражданской гвардии указывают на то, что убийство выполнила "группа профессионалов, действовавших с аккуратностью и точностью, присущей немногим". Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что Кузьминов жил в стране по документам прикрытия, выданным Украиной.

В свою очередь испанское издание El Pais сообщило, что Кузьминова поддельными документами обеспечили сами власти Испании. Однако он не получил защиты.