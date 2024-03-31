Третий раз за неделю: РФ атаковала объект критической инфраструктуры на Львовщине, есть погибший

Под завалами могут находится люди

Во время российского массированного обстрела утром 31 марта во Львовской области погиб человек. Под завалами могут еще находится люди.

Об этом сообщили во Львовской ОВА. По её данным, российские террористы атаковали объект критической инфраструктуры.

"Разрушено админздание. Был пожар. Пожарные оперативно потушили его", — говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что данный объект инфраструктуры уже дважды подвергался российским обстрелам. Первый раз 24 марта и второй — 29 марта. При этом власти не уточняли ни место прилета, ни название объекта. Однако, исходя из вышеуказанной информации, можно предположить, что целью оккупантов был город Стрый. Именно он, по неофициальной информации, был атакован в этих числах.

Кроме того, о том, что под атакой был Стрый могут говорить и сообщения в местных пабликах, которые информировали о взрывах во время тревоги.

Для справки: Стрый расположен в 60 километрах от Львова. На сегодняшний день население города составляет около 60 тысяч человек. В городе расположен аэродром. Также там есть ТЭЦ и нефтебаза.

К сожалению, во время очередного удара РФ на объекте инфраструктуры погиб 1 человек. Сейчас спасатели разбирают завалы. Под ними могут быть еще люди.

Напомним, что остальные детали по массированному обстрелу, вы можете прочитать в материале "Телеграфа".