Втретє за тиждень: РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині, є загиблий

Під завалами можуть перебувати люди

Під час російського масованого обстрілу вранці 31 березня на Львівщині загинула людина. Під завалами можуть ще перебувати люди.

Про це повідомили у Львівській ОВА. За її даними, російські терористи атакували об’єкт критичної інфраструктури.

"Зруйновано адмінбудівлю. Була пожежа. Пожежники оперативно загасили її", — йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що даний об’єкт інфраструктури вже двічі зазнавав російських обстрілів. Перший раз 24 березня і другий — 29 березня. При цьому влада не уточнювала ні місце прильоту, ні назву об’єкта. Однак, виходячи з вищезгаданої інформації, можна припустити, що ціллю окупантів було місто Стрий. Саме воно, за неофіційною інформацією, було атаковане у цих числах.

Крім того, про те, що під атакою був Стрий, можуть говорити і повідомлення в місцевих пабліках, які інформували про вибухи під час тривоги.

Для довідки: Стрий розташований за 60 кілометрів від Львова. На сьогоднішній день населення міста становить близько 60 тисяч людей. У місті розташований аеродром. Також там є ТЕЦ та нафтобаза.

На жаль, під час чергового удару РФ на об’єкті інфраструктури загинула одна людина. Наразі рятувальники розбирають завали. Під ними можуть бути люди.

Нагадаємо, що інші деталі масованого обстрілу, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа".