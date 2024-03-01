Назван город, потеря которого может обернуться серьезными проблемами на фронте: РФ уже там атакует

Шанс прорыва россиян на этом направлении нельзя исключать

Российские оккупанты не перестают атаковать на Купянском направлении. Если им удастся захватить сам Купянск, то это может грозить серьезными проблемами на фронте.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью УНИАН. Он считает, что в случае российского успеха под серьезной угрозой окажутся Славянск и Краматорск Донецкой области.

"Есть понимание важности этого фланга. Если он посыпется и россияне возьмут Купянск, то обязательно двинутся дальше на соединение с Лиманским направлением. У них будут серьезные возможности угрожать и Славянску с Краматорском", – подчеркнул он.

Более того, по словам Мусиенко, в результате такого прорыва возрастет угроза Харькову.

"Я не буду, как некоторые, делать заявления о том, что "вот-вот пойдут на Харьков". Ведь бои за Купянск длятся уже много месяцев, и город держится. Но теоретически такой риск, конечно, существует", – отметил эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что шанс прорыва россиян на этом направлении нельзя исключать.

"Мы должны оценивать факты, а они такие: за столько месяцев боев в районе Синьковки и Табаевки – а это основные направления удара – у РФ нет заметных продвижений", – напомнил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы три цели ВСУ после выхода из Авдеевки.