Названо місто, втрата якого може обернутися серйозними проблемами на фронті: РФ вже там атакує

Шанс прориву росіян у цьому напрямку не можна виключати

Російські окупанти не перестають атакувати на Куп’янському напрямку. Якщо їм вдасться захопити сам Куп’янськ, це може загрожувати серйозними проблемами на фронті.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв’ю УНІАН. Він вважає, що у разі російського успіху під серйозною загрозою виявляться Слов’янськ та Краматорськ Донецької області.

"Є розуміння важливості цього флангу. Якщо він посиплеться, і росіяни візьмуть Куп'янськ, то обов'язково посунуть далі на з'єднання з Лиманським напрямком. У них будуть серйозні можливості загрожувати й Слов'янську з Краматорськом", — наголосив він.

Щобільше, за словами Мусієнка, внаслідок такого прориву зросте загроза Харкову.

"Я не буду, як деякі, робити заяви про те, що "ось-ось підуть на Харків". Адже бої за Куп'янськ тривають уже багато місяців, і місто тримається. Але, теоретично, такий ризик, звичайно, існує", — зазначив експерт.

Мусієнко наголосив, що шанс прориву росіян на цьому напрямку не можна виключати.

"Ми маємо оцінювати факти, а вони такі: за стільки місяців боїв у районі Синьківки й Табаївки — а це основні напрямки удару — РФ не має там помітних просувань", — нагадав він.

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