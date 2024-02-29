У РФ артиллерия и дроны в огромных количествах: в 3-й Штурмовой рассказали, что сейчас под Авдеевкой

Враг пытается адаптироваться под тактику украинских защитников

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал о ситуации на Авдеевском направлении. По его словам, россияне используют тяжелую технику в огромных количествах.

Об этом Жорин рассказал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что между боями за Авдеевку и в окрестностях города есть большая разница.

По словам заместителя командира 3-Й ОШБр, сейчас у врага меньше возможностей задействовать авиацию. Но зато артиллерию и FPV-дроны россияне используют практически в неограниченном количестве.

"Под этим всем залетает безумное количество пехоты – иногда наблюдаем, как просто в пешем порядке группы по 40 человек бегут через поле. Иногда задействуют и бронированную технику. Иногда п***ры пытаются перевозить десант сверху на танках, БМП, багги. То есть бывает используют технику, как усиление, а бывает – чисто как такси. Подъехали, выбросили людей и убегают, чтобы мы не успели подбить", — сказал Максим Жорин.

Он подчеркнул, что россияне постоянно адаптируются под тактику украинских воинов и ищут пути обойти нашу оборону. Бойцы 3-й ОШБр стараются уничтожать всю технику россиян, до которой могут дотянуться.

Что касается потерь врага в живой силе, то, по словам Жорина, подсчет даже не ведется. В ежедневных штурмах уничтожается большое количество российских солдат.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бойцы 3-й ОШБр выбили оккупантов из села в Донецкой области. После захвата Авдеевки враг развивал свое наступление и зашел в населенный пункт, но буквально через несколько дней украинские воины выгнали россиян на прежние позиции.