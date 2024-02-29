У РФ артилерія та дрони у величезних кількостях: у 3-й Штурмовій розповіли, що зараз під Авдіївкою

Ворог намагається адаптуватись під тактику українських захисників

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку. За його словами, росіяни використовують важку техніку у величезних кількостях.

Про це Жорін розповів у своєму Telegram-каналі. Він підкреслив, що між боями за Авдіївку та на околицях міста є велика різниця.

За словами заступника командира 3-ї ОШБр, зараз у ворога менше можливостей задіяти авіацію. Проте артилерію і FPV-дрони росіяни використовують практично в необмеженій кількості.

"Під цим усім залітає божевільна кількість піхоти — іноді спостерігаємо, як просто в пішому порядку групи по 40 людей біжать через поле. Іноді задіють і броньовану техніку. Іноді п***ри намагаються перевозити десант зверху на танках, БМП, багі. Тобто використовується техніка, як посилення, а буває – чисто як таксі. Під’їхали, викинули людей і тікають, щоб ми не встигли підбити", — сказав Максим Жорін.

Він наголосив, що росіяни постійно адаптуються під тактику українських воїнів та шукають шляхи обійти нашу оборону. Бійці 3-ї ОШБр намагаються знищувати всю техніку росіян, до якої можуть дістати.

Щодо втрат ворога в живій силі, то, за словами Жоріна, підрахунок навіть не ведеться. У щоденних штурмах знищується велика кількість російських солдатів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що бійці 3-ї ОШБр вибили окупантів із села на Донеччині. Після захоплення Авдіївки ворог розвивав свій наступ і зайшов до населеного пункту, але буквально за кілька днів українські воїни вигнали росіян на колишні позиції.