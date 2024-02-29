Зовсім без бойового досвіду: боєць 3-ї Штурмової поклав в Авдїївці 40 росіян

До 3-ї Штурмової він долучився за 3-4 місяці до відправки в Авдіївку

Солдат з позивним "Жовтий" під час першого бойового виходу положив приблизно 40 окупантів. До операції утримання Авдіївки, він служив у бригаді, яка займалась інженерними питаннями.

Про це розповів командир штурмової групи 3 ОШбр "Макар". За його словами, "Жовтий" долучився до їх бригади за чотири місяці до виходу з Авдіївки.

"Для хлопця із позивним "Жовтий" це був перший бойовий вихід, — розповідає "Макар". — На його рахунку близько сорока знищених противників, включно із командиром групи розвідки."

Боєць "Жовтий"

За словами командира, солдат до Авдіївки не був знайомий зі штурмом та "пекельним" утриманням міста. Але на позиціях "Жовтий" працював як гранатометник, кулеметник, стрілець та навіть як командир.

"Макар" додав, що "Жовтий" працював разом зі своїм помічником "Клевером".

"Нічого, зараз день, вони нас штурмують, а прийде ніч, то ми відповімо", — згадує командир слова солдата.

"Макар" каже, що вночі боєць одягав ПНБ (пристрій нічного бачення), брав автомат та виходив у місто "на полювання". Так, "Жовтий" і скоротив армію противника на 40 солдатів.

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