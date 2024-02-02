"Обрадуется не только Украина": Кулеба рассказал, как отпразднует разрушение Крымского моста

Сейчас тема ликвидации сооружения сталкивается в техническими и политическими вопросами

За два года войны Украине пока не удалось уничтожить Крымский мост, несмотря на некоторые удачные попадания. Но когда это наконец произойдет, праздновать будет не только Украина.

Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Le Figaro. По его словам, такому событию будут рады многие страны в Европе.

Министр подчеркнул, что стереть Крымский мост с лица земли пока не удалось, потому как ВСУ не имеют оружия, способного на это. То есть, речь идет о технических и политических причинах.

"По чисто техническим причинам. Нам нужно оружие, которое сможет эффективно поразить его, избегая при этом российской ПВО", – пояснил Кулеба.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремел взрыв. Вскоре после этого по сети разлетелось множество шуток и мемов по данному поводу.

17 июля 2023 года ночью была совершена еще одна атака по Крымскому мосту. В результате произошло разрушение нескольких опор и, вероятно, одной из секций переправы. Как позже выяснилось, обстрел был совершен при помощи водных дронов.