В Украине объявлялась масштабная воздушная тревога: все подробности (обновлено)

Тревога может быть дольше обычного

В среду, 17 января, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Существовала вероятность обстрела со стороны российских оккупантов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете истребителя МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома "Моздок" (Северная Осетия).

По состоянию на 10:45 зафиксирован взлет самолета-дозаправщика Ил-78М. Поэтому тревога может быть дольше обычного.

10:57 Пуск КАР Х-59 через Криворожский район.

11:40 МиГ-31К по-прежнему находится в небе, пусков не зафиксировано.

12:07 Отбой по областям. МиГ отошел от пусковых рубежей.

Напомним, что истребитель МиГ-31 является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Главная опасность состоит в том, что эта ракета летит с большой скоростью. Поэтому у защитников неба остается мало времени на его перехват после запуска. Тревога, объявленная из-за взлета МиГ-31, может быть достаточно продолжительной, поскольку враг порой дозаправляет самолет в воздухе.

При этом бывают тревоги и непродолжительными. Причину объяснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, так случается, если истребитель совершает тренировочный взлет-посадку или перелет на другой аэродром. Однако пренебрегать опасностью все равно нельзя, потому что этим может воспользоваться враг.

В свою очередь представитель Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий, комментируя российские атаки, заявил, что сейчас оккупанты пытаются наносить ракетные удары не по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Главными целями противника являются объекты нашего оборонно-промышленного комплекса.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ходе ночной атаки "шахедами", которую российские оккупанты устроили в ночь на 17 января, было уничтожено 19 дронов-камикадзе.