В Україні масштабна повітряна тривога: всі подробиці

Тривога може бути довшою за звичайну

У середу, 17 січня, на всій території України оголошували повітряну тривогу. Існує ймовірність обстрілу з боку російських окупантів.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про злет винищувача МіГ-31К ВКС РФ з аеродрому "Моздок" (Північна Осетія).

Станом на 10.45 зафіксовано зліт літака-дозаправника Іл-78М. Тому тривога може бути тривалою.

10:57 Пуск КАР Х-59 крізь Криворізький район.

11:40 МіГ-31К, як і раніше, знаходиться в небі, пусків не зафіксовано.

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31 є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал". Головна небезпека полягає в тому, що ця ракета летить із великою швидкістю. Тому у захисників неба залишається мало часу на її перехоплення після запуску. Тривога, оголошена через зліт МіГ-31, може бути досить тривалою, оскільки ворог часом дозаправляє літак у повітрі.

При цьому бувають тривоги і не нетривалими. Причину пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, так трапляється, якщо винищувач здійснює тренувальний зліт-посадку або переліт на інший аеродром. Однак нехтувати небезпекою все одно не можна, тому що цим може скористатися ворог.

У свою чергу, представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скибицький, коментуючи російські атаки, заявив, що зараз окупанти намагаються завдавати ракетних ударів не по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Головними цілями супротивника є об’єкти нашого оборонно-промислового комплексу.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в ході нічної атаки "шахедами", яку російські окупанти влаштували в ніч проти 17 січня, було знищено 19 дронів-камікадзе.