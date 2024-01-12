Будут ли блокировать банковские счета уклонистов? В Раде поставили точку и назвали причины

Идея вызвала возражение у всех

В новом законопроекте об усилении мобилизации был пункт, предусматривавший внесение уклонистов в реестр должников. Но и от него пришлось отказаться.

Причина заключается в том, что такие идеи антиконституционны. Об этом "Телеграфу" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

С начала нашумевший законопроект предлагал, что в случае неявки гражданина по повестке в ТЦК, руководство военкомата будет иметь право вносить нарушителя в реестр должников. Это привело бы к блокированию банковских счетов уклонистов, а также лишению права на управление автомобилем.

"Эта норма вызвала возражения у всех, особенно у антикоррупционеров. Дискредитационные полномочия руководителя ТЦК точно не соответствуют Конституции. Без решения суда никто не может быть ограничен в праве собственности и других основополагающих правах. Поэтому этого не будет в будущем законе", – отметил Вениславский.

Больше о том, что именно не устроило парламентариев в законопроекте о мобилизации и какие шансы на принятие у него теперь будет, читайте в материале "Телеграфа" Почему отказались от электронных повесток и будет ли демобилизация? В Раде рассказали, что происходит со скандальным законопроектом

Ранее "Телеграф" писал, что идея электронных повесток изрядно всколыхнула общество и вызвала не меньше вопросов у тех, кто должен вводить эту функцию. С технической точки зрения контролировать процесс поступления повесток почти невозможно без "Действия".