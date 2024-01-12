Чи блокуватимуть банківські рахунки ухилістів? У Раді поставили крапку та назвали причини

Ідея викликала заперечення у всіх

У новому законопроєкті про посилення мобілізації був пункт, який передбачав внесення ухилянтів до реєстру боржників. Але й від нього довелось відмовитись.

Причина полягає в тому, що такі ідеї є антиконституційними. Про це "Телеграфу" розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

З початку нашумілий законопроєкт пропонував, що у разі неявки громадянина по повістці в ТЦК, керівництво військкомату матиме право вносити порушника до реєстру боржників. Це спричинило б блокування банківських рахунків ухилянтів, а також позбавлення права на керування автомобілем.

"Ця норма викликала заперечення у всіх, особливо у антикорупціонерів. Дискредитаційні повноваження керівника ТЦК точно не відповідають Конституції. Без рішення суду ніхто не може бути обмежений в праві власності та інших основоположних правах. Тому цього не буде в майбутньому законі", – зазначив Веніславський.

Більше про те, що саме не влаштувало парламентарів у законопроєкті про мобілізацію та які шанси на ухвалення він тепер матиме, читайте у матеріалі "Телеграфу" Чому відмовились від електронних повісток та чи буде демобілізація? В Раді розповіли, що відбувається зі скандальним закононопроєктом

Раніше "Телеграф" писав, що ідея електронних повісток неабияк сколихнула суспільство та викликала не менше питань у тих, хто мав би запроваджувати цю функцію. З технічної точки зору контролювати процес надходження повісток майже неможливо без "Дії".