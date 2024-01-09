В Воздушных силах рассказали, почему Россия запускает по Украине ракеты с Каспия

Террористы боятся, что неисправные ракеты начнут массово сыпаться на российские города

Российские террористы запускают ракеты по Украине из района Каспийского моря, поскольку боятся, что некачественные и неисправные ракеты начнут падать сразу же после пуска – как это было с упавшей под Воронежем ракетой. Поэтому, таким образом, они пытаются минимизировать такие риски.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, подобные случаи для россиян не редкость.

Российские ракеты не всегда долетают до цели. Бывает, что у них незапланированно срабатывают самоликвидаторы или ракеты вообще просто падают на землю по непонятным причинам. И таких случаев гораздо больше, чем данных о них в общем доступе. У Каспийского моря есть большие обезлюдевшие территории, запускать над которыми ракеты более или менее безопасно.

"Не зря оккупанты запускают ракеты из района Каспийского моря, над морем именно. Потому что есть вероятность несхода ракеты. То есть она просто отвалится от самолета и упадет россиянам на голову. Такие уж случаи были... Именно поэтому Волгодонск и район Каспийского моря являются самыми частыми местами, откуда россияне запускают ракеты", – резюмировал спикер.

Напомним, вражеская ракетная атака 2 января стала одной из самых больших атак с начала широкомасштабного вторжения России. В тот день оккупанты запустили 35 "шахедов" и по меньшей мере 70 крылатых ракет.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что массированный ракетный удар на новогодние праздники, когда террористы выпустили по Украине сотни ракет и ударных дронов, сравним по мощности с применением тактического ядерного оружия. По крайней мере, одного из его видов.