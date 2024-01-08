"Прибыль пахнет кровью": Кислица резко отреагировал на попадание российской ракеты в "Ашан"

Диктатору платят налоги, за которые он бомбит мирные города

Сегодня утром, 8 января, Россия атаковала украинские города. Среди них под ударом попал и Кривой Рог, ракета попала один из торговых центров. Среди магазинов был и "Ашан", который до сих пор работает в РФ.

Сеть супермаркетов платит налоги Путину, которые затем диктатор использует для запуска ракет и ударов по гражданским объектам в Украине. Об этом сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, генерального директора "Ашана" это особо не волнует.

"Большинство магазинов "Ашан" принадлежит семье Мюлье. Никто не знает ни имен, ни лиц членов семьи. На протяжении почти 70 лет, поколение за поколением, они пытались оставаться невидимыми, защищенными от посторонних глаз и любопытства, рождая иллюзии и спекуляции. Их девиз: "Шум не приносит пользы, а доброта не создает шума", — отметил Кислица.

Он говорит, когда путинская ракета попадает в "Ашан", принадлежащую семье Мюлье, поднимается большой шум.

ТЦ в Кривом Роге до попадания ракеты

ТЦ в Кривом Роге после попадания ракеты

Напомним, что украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) признало французский Auchan международным спонсором войны. Однако магазины до сих пор работают в Украине. Кстати, "Ашан" помогал российским военным гуманитаркой, а также "сдавал" своих сотрудников в военкоматы для мобилизации.

В Украине собирались принять закон, который заставил бы Auchan и другие компании, не ушедшие из России, платить повышенные налоги (+50% к ряду платежей). Документ еще в 2022 году был одобрен депутатами Верховной Рады в первом чтении, однако после этого "завис" в парламенте.

Ранее "Телеграф" писал о последствиях утренней атаки по Днепропетровской области. Среди наиболее пострадавших городов – Кривой Рог. Зафиксировано несколько "прилетов", есть погибшая.