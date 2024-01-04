Минус крабовые палочки: известный производитель морепродуктов теперь в списке спонсоров войны

Хотят накормить всех?

Производитель и поставщик морепродуктов Viciunai Group, более известный под брендом Vici, внесен в перечень международных спонсоров войны. Такое решение приняло Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Причиной послужило то, что компания до сих пор не прекратила свою деятельность на территории России. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"После начала полномасштабного вторжения России в Украину, представители Viciunai Group обещали, что компания уйдет с российского рынка, а Vici не останавливает свои мощности в РФ, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет страны-агрессора. Это стало основанием для внесения Viciunai Group в список международных спонсоров войны", — говорится в сообщении.

НАПК подчеркнуло, что еще после полномасштабного вторжения РФ в Украину, в марте 2022 года, руководитель литовской группы Шарунас Матийошайтис уверял, что его компания уйдет с российского рынка в течение 3-4 месяцев. Но этого не произошло — Viciunai продолжает свою работу в РФ и остается одним из любимых брендов россиян.

"Viciunai ведет свой бизнес в России в обычном режиме без каких-либо сокращений, успешно защищает российскую торговую марку в суде, продолжает набирать персонал на свои дочерние предприятия, поддерживая рынок труда в РФ. К примеру, производственный комплекс ООО "Вичюнай-русь" является крупнейшим предприятием Viciunai Group, на котором работают 1500 работников. Он находится в Калининградской области, а его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156% (до 20 млн. долларов США)", — отмечает в сообщении пресс-служба.

На продукции компании появились стикеры о том, что Vici работает в РФ

Более того, дочерняя компания Viciunai ООО "БалтКо", которая является официальным представителем бренда Vici в России, предоставляет россиянам услуги по перевозке продуктов рыбной кулинарии, рыбной переработки, сурими и морепродуктов. Ее чистая прибыль за 2022 год составляла 2,5 млн долларов США.

"Пока такие известные бренды как Vici продолжают находиться на рынке РФ, несмотря на все военные преступления агрессора, мир получает неправильный сигнал, что Россия остается частью международных экономических процессов. Так и жители России видят, что демократический мир от них не отвернулся, а они все делают Многие компании уже сделали правильный выбор в пользу ценностей демократии и добродетели выйдя с российского рынка. Однако Viciunai Group не стала одной из них и не смогла выйти за пределы своих пустых обещаний", — подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.

Заметим, что компания является глобальным производителем и поставщиком различных пищевых продуктов. Также Viciunai Group является крупнейшим сурими в мире, она также является одним из крупнейших и экономически мощных производителей морепродуктов в Европе. Главный офис находится в Литве, а заводы работают в Литве, Испании, Эстонии и России.

Ранее "Телеграф" писал, что австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International, которая весной 2023 года была внесена в перечень международных спонсоров войны, была временно исключена из этого списка. Проводятся консультации с Европейской комиссией.