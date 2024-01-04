Мінус крабові палички: відомий виробник морепродуктів тепер у списку спонсорів війни

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Виробника та постачальника морепродуктів Viciunai Group, більш відомого під брендом Vici, внесено до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Причиною стало те, що компанія досі не припинила свою діяльність на території Росії. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, представники Viciunai Group обіцяли, що компанія піде з російського ринку, натомість Vici не зупиняє свої потужності у РФ, шукає нових працівників та сплачує значні податки до бюджету країни-агресора. Це стало підставою для внесення Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни", — йдеться у повідомленні.

НАЗК наголосило, що ще після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у березні 2022 року, керівник литовської групи Шарунас Матійошайтіс запевняв, що його компанія піде з російського ринку впродовж 3-4 місяців. Але цього не сталось — Viciunai продовжує свою роботу у РФ та залишається одним із найулюбленіших брендів росіян.

"Viciunai веде свій бізнес у Росії у звичайному режимі без будь-яких скорочень, успішно захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства, підтримуючи ринок праці у РФ. Наприклад, виробничий комплекс ТОВ "Вичюнай-русь" є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він знаходиться в Калінінградській області, а його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156% (до 20 млн доларів США)", — зазначає у повідомленні пресслужба.

На продукції компанії зʼявились стікери про те, що Vici працює в РФ

Ба більше, дочірня компанія Viciunai ТОВ "БалтКо", яка є офіційним представником бренду Vici в Росії, надає росіянам послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 становив 2,5 млн доларів США.

"Допоки такі відомі бренди як Vici продовжують знаходитись на ринку РФ, попри всі воєнні злочини агресора, світ отримує неправильний сигнал, що рф залишається частиною міжнародних економічних процесів. Так і мешканці Росії бачать, що демократичний світ від них не відвернувся, а вони все роблять правильно. Багато компаній вже зробили правильний вибір на користь цінностей демократії та доброчесності вийшовши з російського ринку. Однак Viciunai Group не стала однією з них та не змогла вийти за межі своїх пустих обіцянок", — наголосив голова НАЗК Олександр Новіков.

Зауважимо, що компанія — глобальний виробник і постачальник різноманітних харчових продуктів. Також Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі у світі, вона також є одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Головний офіс розташований у Литві, а заводи працюють в Литві, Іспанії, Естонії та Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International, яку навесні 2023 року було внесено до переліку міжнародних спонсорів війни, було тимчасово виключено з цього списку. Наразі проводяться консультації з Європейською комісією.