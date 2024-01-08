"Прибуток пахне кров'ю": Кислиця різко відреагував на влучання російської ракети в "Ашан"

Диктатору платять податки, за які потім бомблять мирні міста

Сьогодні зранку, 8 січня, Росія атакувала українські міста. Серед них під ударом був і Кривий Ріг, ракета влучила один з торгових центрів. Серед магазинів був і "Ашан", який і досі працює у РФ.

Мережа супермаркетів платить податки Путіну, які потім диктатор використовує для запуску ракет і ударів по цивільних об’єктах в Україні. Про це повідомив постпред України при ООН Сергій Кислиця. За його словами, генерального директора "Ашану" це особливо не хвилює.

"Більшість магазинів "Ашан" належить родині Мюльє. Ніхто не знає ні імен, ні облич членів родини. Протягом майже 70 років, покоління за поколінням, вони намагалися залишатися невидимими, захищеними від сторонніх очей і цікавості, породжуючи ілюзії та спекуляції. Їх девіз: "Шум не приносить користі, а доброта не створює шуму"", — зазначив Кислиця.

Він каже, коли путінська ракета, влучає в "Ашан", що належить сім’ї Мюльє, то здіймається великий шум.

ТЦ в Кривому Розі до влучання ракети

ТЦ в Кривому Розі після влучання ракети

Нагадаємо, що українське Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) визнало французький Auchan міжнародним спонсором війни. Проте магазини і досі працюють в Україні. До речі, "Ашан" допомагав російським військовим гуманітаркою, а також "здавав" своїх співробітників у військкомати для мобілізації.

В Україні збиралися ухвалити закон, який змусив би Auchan та інші компанії, які не пішли з Росії, сплачувати підвищені податки (+50% до низки платежів). Документ ще 2022 року був схвалений депутатами Верховної Ради у першому читанні, проте після цього "завис" у парламенті.

Раніше "Телеграф" писав, про наслідки ранкової атаки по Дніпропетровській області. Серед найбільш постраждалих міст — Кривий Ріг. Зафіксовано кілька "прильотів", є загибла.