В Повітряних силах розповіли, чому Росія запускає по Україні ракети аж з Каспію

Терористи бояться, що несправні ракети почнуть масово сипатися на російські ж міста

Російські терористи запускають ракети по Україні з району Каспійського моря, оскільки бояться, що неякісні та несправні ракети почнуть падати відразу ж після пуску – як це було з ракетою, яка впала під Воронежем. Тому таким чином вони намагаються мінімізувати такі ризики.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, такі випадки для росіян не рідкість.

Російські ракети не завжди долітають до цілі. Буває, що в них незаплановано спрацьовують самоліквідатори, або ракети взагалі просто падають на землю з незрозумілих причин. І таких випадків набагато більше, аніж даних про них у загальному доступі. Біля Каспійського моря є великі знелюднені території, запускати над якими ракети більш-менш безпечно.

"Не дарма окупанти запускають ракети з району Каспійського моря, над морем саме. Тому що є вірогідність несходу ракети. Тобто вона просто відвалиться від літака і впаде росіянам на голову. Такі вже випадки були…Саме тому Волгодонськ і район Каспійського моря є найчастішими місцями, звідки росіяни запускають ракети" – резюмував речник.

Нагадаємо, ворожа ракетна атака 2 січня стала однією з найбільших атак із початку широкомасштабного вторгнення Росії. Того дня окупанти запустили 35 "шахедів" і щонайменше 70 крилатих ракет.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що масований ракетний удар на новорічні свята, коли терористи випустили по Україні сотні ракет і ударних дронів, можна порівняти за потужністю із застосуванням тактичної ядерної зброї. Принаймні одного з його видів.