На всей территории Украины второй раз за день объявили тревогу: есть ракетная угроза

Украинцев просят не игнорировать тревогу

Сегодня, 26 мая, на территории всей Украины объявили воздушную тревогу. В ВСУ предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, военные фиксировали взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорилось в сообщении.

Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

10:29 Продолжает движение в Житомирскую область

10:27: скоростная цель на Киев

10:25: в Украине снова масштабная тревога из-за МиГ.

Обновлено: 9:49 — отбои тревоги по МиГ — ВС ВСУ.

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, ранее мы писали о том, что Харькове второй раз за день раздались мощные взрывы. Россияне попали в спальный район города, а именно в строительный гипермаркет.