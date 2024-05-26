На всій території України вдруге за день оголосили тривогу: є ракетна загроза
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Українців просять не ігнорувати тривогу
Сьогодні, 26 травня, на території усієї України оголошували повітряну тривогу. У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, військові фіксували зліт ворожого винищувача МІГ-31К.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).", — йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
10:29: Продовжує рух на Житомирщину
10:27: швидкісна ціль на Київ
10:25: в Україні знову масштабна тривога через МіГ.
Оновлено: 9:49 — відбої тривоги по МІГ — ПС ЗСУ.
Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Харкові вдруге за день пролунали потужні вибухи. Росіяни потрапили до спального району міста, а саме до будівельного гіпермаркету.