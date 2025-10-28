В Бєлгородській області РФ оголосили "режим НС": все через "діряву" дамбу

Росіяни намагаються ліквідувати наслідки ударів по дамбі Бєлгородського водосховища

В Росії у Бєлгородській області влада була змушена оголосити режим надзвичайної ситуації (НС) після того, як дамба Бєлгородського водосховища була серйозно пошкоджена кількома атаками Сил оборони України. Росіяни заявили, що нібито ведуть ремонтні роботи, а тим часом вода затоплює російські позиції біля Вовчанська на Харківщині.

Що треба знати:

На другий день після перших ударів по дамбі в Бєлгородській області здогадалися оголосити про режим НС

Виведення з ладу дамби спричинило підйом води у Сіверському Донці та затоплення позицій російських окупантів

Спочатку повідомлення про атаку дамби вважалося російською провокацією — поки удари не підтвердили в СБС

Російські ЗМІ пишуть, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков із посиланням на рішення Федерального агентства водних ресурсів "Центррегионводхоз" підтвердив оголошення режиму НС після пошкодження дамби. Щоправда, здогадалися це зробити лише на другий день після перших повідомлень про удари СОУ.

Внаслідок кількох ударів пошкоджено обидва затвори, які призначені для регулювання рівня води у водосховищі. Також виведено з ладу донний водовипуск. Вода з водосховища стрімко йде — попри те, що росіяни заявили про початок ремонтних робіт, рівень води впав вже на метр. Зараз російські служби намагаються ліквідувати наслідки.

Виведення з ладу дамби Бєлгородського водосховища: що відомо

25 жовтня російські ЗМІ заявили про нібито обстріл Збройними силами України греблі водосховища у Бєлгородській області. Цілісність гідротехнічної споруди на той момент нібито не була порушена, але дамба вже отримала серйозні ушкодження. На той момент повідомлення росЗМІ вважали провокацією, спрямованою на "виправдання" ударів по українських гідроелектростанціях.

Проте вже 26 жовтня вночі стало відомо, що ЗСУ дійсно атакували дамбу. Як і очікувалося, жодних ракетних ударів не було — вистачило кількох дронів. Виведення дамби з ладу спричинило різке підняття води в Сіверському Донці та підтоплення позицій російської армії. Загалом підтоплювати почало позиції підрозділів чотирьох бригад окупаційної армії РФ на Вовчанському напрямку — 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї. В мережі з'явилися відео зі скаргами солдатів РФ на затоплені бліндажі.

Ба більше, удар по дамбі призвів до того, що частина російських солдатів раптово виявила, що вони відрізані від постачання та переправ. Ситуацію підтвердили у 16-му армійському корпусі ЗСУ, підрозділи якого обороняють Вовчанськ.

"Підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець, виявились фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду", — повідомили там.

Точку в питанні щодо ураження дамби поставив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, який 26 жовтня повідомив, що дрони Сил безпілотних систем вдало уразили об'єкт. Дамбу уразили дрони 1-го ОЦ СБС (колишній 14-й полк СБС).

"Бєлгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см. Візит нанесено Птахами 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС)", — написав він.