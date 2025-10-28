В Белгородской области РФ объявили "режим ЧС": все из-за "дырявой" дамбы

Россияне пытаются ликвидировать последствия ударов по дамбе Белгородского водохранилища

В России в Белгородской области власти были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации после того, как дамба Белгородского водохранилища была серьезно повреждена несколькими атаками Сил обороны Украины. Россияне заявили, что якобы ведут ремонтные работы, а между тем вода затапливает российские позиции возле Волчанска Харьковской области.

Что нужно знать:

На следующий день после первых ударов по дамбе в Белгородской области догадались объявить о режиме ЧС

Выведение из строя дамбы повлекло за собой подъем воды в Северском Донце и затопление позиций российских окупантов

Сначала сообщение об атаке дамбы считалось российской провокацией — пока удары не подтвердили в СБС.

Российские СМИ пишут, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со ссылкой на решение Федерального агентства водных ресурсов "Центррегионводхоз" подтвердил объявление режима ЧС после повреждения дамбы. Правда, догадались это сделать только на второй день после первых сообщений об ударах СОУ.

В результате нескольких ударов повреждены оба затвора, которые предназначены для регулирования уровня воды в водохранилище. Также выведен из строя донный водоспуск. Вода из водохранилища стремительно уходит, — несмотря на то, что россияне заявили о начале ремонтных работ, уровень воды упал уже на метр. В настоящее время российские службы пытаются ликвидировать последствия.

Выведение из строя дамбы Белгородского водохранилища: что известно

25 октября российские СМИ заявили о якобы обстреле Вооруженными силами Украины плотины водохранилища в Белгородской области. Целостность гидротехнического сооружения на тот момент якобы не была нарушена, но дамба уже получила серьезные повреждения. На тот момент сообщения росСМИ считали провокацией, направленной на "оправдание" ударов по украинским гидроэлектростанциям.

Однако уже 26 октября ночью стало известно, что ВСУ действительно атаковали плотину. Как и ожидалось, никаких ракетных ударов не было — хватило нескольких дронов. Выведение дамбы из строя повлекло за собой резкое поднятие воды в Северском Донце и подтопление позиций российской армии. В целом, подтапливать начало позиции подразделений четырех бригад оккупационной армии РФ на Волчанском направлении — 128-й, 116-й, 68-й и 136-й. В сети появилось видео с жалобами солдат РФ на затопленные блиндажи.

Более того, удар по дамбе привел к тому, что часть русских солдат внезапно обнаружила, что они отрезаны от поставок и переправ. Ситуацию подтвердили в 16-м армейском корпусе ВСУ, подразделения которого обороняют Волчанск.

"Подразделения, которые успели переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил. Так что ждем пополнения обменного фонда", — сообщили там.

Точку в вопросе по поводу поражения дамбы поставил командующий Силам беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, который 26 октября сообщил, что дроны Сил беспилотных систем удачно поразили объект. Дамбу атаковали дроны 1-го ОЦ СБС (бывший 14-й полк СБС).

"Белгородское водохранилище сегодня дало трещину. С момента волшебного пенделя уровень упал пока на 100 см. Визит нанесен Птицами 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем (трансформирован 14 полк СБС)", — написал он.