Вночі Росія атакувала Запоріжжя. Під удар потрапили житлові будинки (фото та відео)

Ворог завдав щонайменше два удари по Запоріжжю

В ніч на вівторок, 9 вересня, росіяни вдарили безпілотниками по Запоріжжю, яке регулярно потерпає від ворожих атак. Під удар потрапили приватні будинки.

Про це повідомив глава запорізької ОВА Іван Федоров. Ворог завдав по обласному центру щонайменше два удари. Вони припали по приватних володіннях, спалахнули пожежі, полум'я охопило будинки.

Житло практично знищено

Будинки вигоріли

Пожежа після вибуху

Вогонь було видно здалеку

Лишилися самі стіни

Момент одного з ударів потрапив на камери відеоспостереження. Також з'явилися кадри наслідків чергової ворожої атаки проти цивільних українців.

Поранення отримала жінка 66-ти років. Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня під ударом опинилась критична інфраструктура — росіяни атакували Трипільську ТЕС, яка наразі в зруйнованому стані. Під ударом опинився Обухівський район, де поцілили в магазин, фітнес-клуб та офіс підприємства.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 8 вересня окупований Донецьк зазнав комбінованого удару українських ракет та дронів. Відомо, що були прильоти біля колишнього заводу "Топаз", де розташовувався російський пункт управління.