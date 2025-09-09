Укр

Ночью Россия атаковала Запорожье. Под удар попали жилые дома (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
754
После атаки вспыхнули пожары Новость обновлена 09 сентября 2025, 06:31
После атаки вспыхнули пожары. Фото Коллаж "Телеграф"

Враг нанес по меньшей мере два удара по Запорожью

В ночь на вторник, 9 сентября, россияне ударили беспилотниками по Запорожью, которое регулярно страдает от вражеских атак. Под удар попали частные дома.

Об этом сообщил глава запорожской ОВ Иван Федоров. Враг нанес по областному центру по меньшей мере два удара. Они пришлись по частным домовладениям, вспыхнули пожары, пламя охватило дома.

Последствия атаки РФ на Запорожье 9.09.2025
Жилье практически уничтожено
Последствия атаки врага в Запорожье 9.09.2025
Дома выгорели
Последствия атаки россиян в Запорожье 9.09.2025
Пожар после взрыва
Последствия атаки РФ на Запорожье 9 сентября 2025
Огонь был виден издалека
Последствия атаки РФ на Запорожье 9.09.2025
Остались одни стены

Момент одного из ударов попал на камеры видеонаблюдения. Также появились кадры последствий очередной вражеской атаки против украинцев.

Ранения получила женщина 66-ти лет. Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов.

Напомним, в ночь на 8 сентября под ударом оказалась критическая инфраструктура — россияне атаковали Трипольскую ТЭС, которая сейчас находится в разрушенном состоянии. Под ударом оказался Обуховский район, где попали в магазин, фитнес-клуб и офис предприятия.

Как сообщал "Телеграф", вечером 8 сентября оккупированный Донецк получил комбинированный удар украинских ракет и дронов. Известно, что были прилеты у бывшего завода "Топаз", где размещался российский пункт управления.

Теги:
#Запорожье #Взрывы #Атака #Беспилотники