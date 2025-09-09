Ночью Россия атаковала Запорожье. Под удар попали жилые дома (фото и видео)

Враг нанес по меньшей мере два удара по Запорожью

В ночь на вторник, 9 сентября, россияне ударили беспилотниками по Запорожью, которое регулярно страдает от вражеских атак. Под удар попали частные дома.

Об этом сообщил глава запорожской ОВ Иван Федоров. Враг нанес по областному центру по меньшей мере два удара. Они пришлись по частным домовладениям, вспыхнули пожары, пламя охватило дома.

Жилье практически уничтожено

Дома выгорели

Пожар после взрыва

Огонь был виден издалека

Остались одни стены

Момент одного из ударов попал на камеры видеонаблюдения. Также появились кадры последствий очередной вражеской атаки против украинцев.

Ранения получила женщина 66-ти лет. Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов.

Напомним, в ночь на 8 сентября под ударом оказалась критическая инфраструктура — россияне атаковали Трипольскую ТЭС, которая сейчас находится в разрушенном состоянии. Под ударом оказался Обуховский район, где попали в магазин, фитнес-клуб и офис предприятия.

Как сообщал "Телеграф", вечером 8 сентября оккупированный Донецк получил комбинированный удар украинских ракет и дронов. Известно, что были прилеты у бывшего завода "Топаз", где размещался российский пункт управления.