Донецк попал под массированный удар: уже известно, что стало целью атаки (видео)

В ВСУ ждут новостей о ликвидации новых генералов оккупационной армии

Вечером 8 сентября оккупированный Донецк подвергся комбинированному удару украинских ракет и дронов. Известно, что были прилеты на территории бывшего завода "Топаз", где располагался российский пункт управления.

Об этом сообщают профильные ресурсы, которые уже начали публиковать фото и видеоматериалы. Кроме того, украинские военные предположили, что вскоре может появиться информация о мертвых генералах оккупационной армии.

Согласно информации мониторинговых каналов, на территории "Топаза" неоднократно размещалась техника и боеприпасы противника. На кадрах, обнародованных профильным ресурсом Exilenova+ заметно, что атака осуществлялась с использованием дронов и ракет, напоминающих Storm Shadow. Журналист Роман Бочкала идентифицировал ее как дрон-ракету "Пекло".

На видео из сети заметно, что над городом поднимается дым и видны пожары в нескольких местах.

На другом видео видно, что прилеты идут последовательно, а ракеты падают в одну точку. Слышно, что автор видео подтверждает факт поражения "Топаза".

Российские каналы тем временем пишут о том, что были повреждены жилой дом и школа. Мониторы отмечают, что минимум один из этих прилетов является следствием работы российского РЭБ. Кроме того, появлялись сообщения об ударах по Макеевке и Енакиево.

В сети также появилось сравнение завода "Топаз" до и после прилета.

"Топаз" до и после

OSINT-аналитик "Пан Гарбуз" уже показал карты, на которых идентифицировано место прилета и съемки одного из видео.

Лейтенант ВСУ и автор канала "Офицер" с позывным "Алекс" сообщил, что вследствие атаки можно ожидать новостей о новых убитых генералах российской армии, ведь на заводе мог размещаться пункт управления уровня армии.

Ожидания от результатов атаки высокие

OSINT-аналитик "КіберБорошно" отметил, что помимо этого в Донецке были поражены командные пункты 20-й мотострелковой дивизии и 41-й общевойсковой армии.

Как сообщалось ранее во время атаки 7 сентября было повреждено здание Кабмина в районе 9 и 10 этажей. Изначально сообщалось, что повреждения были нанесены дроном типа "Шахед", однако теперь стало известно, что это была ракета "Искандер-К". Ее боеголовка не взорвалась после прилета, иначе повреждения были бы намного более существенными.