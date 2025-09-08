Донецьк потрапив під масований удар: відомо, що стало ціллю атаки (відео)

У ЗСУ чекають новин про ліквідацію нових генералів окупаційної армії

Увечері 8 вересня окупований Донецьк зазнав комбінованого удару українських ракет та дронів. Відомо, що були прильоти біля колишнього заводу "Топаз", де розташовувався російський пункт управління.

Про це повідомляють профільні ресурси, які вже почали публікувати фото та відеоматеріали. Крім того, українські військові припустили, що незабаром може з’явитися інформація про мертвих генералів окупаційної армії.

Згідно з інформацією моніторингових каналів, на території "Топазу" неодноразово розміщувалася техніка та боєприпаси противника. На кадрах, оприлюднених профільним ресурсом Exilenova+, помітно, що атака здійснювалася з використанням дронів і ракет, що нагадують Storm Shadow. Журналіст Роман Бочкала ідентифікував їх як дрон-ракету "Пекло".

На відео з мережі помітно, що над містом здіймається дим і видно пожежі в кількох місцях.

На іншому відео видно, що прильоти йдуть послідовно, а ракети падають на одну точку. Чути, що авторка відео підтверджує факт ураження "Топаза".

Російські канали тим часом пишуть про те, що було пошкоджено житловий будинок та школу. Монітори зазначають, що мінімум один із цих прильотів є наслідком роботи російського РЕБ. Крім того, з’являлися повідомлення про удари по Макіївці та Єнакієвому.

У мережі також з’явилося порівняння заводу "Топаз" до та після прильоту.

"Топаз" до та після

OSINT-аналітик "Пан Гарбуз" вже показав карти, на яких ідентифіковано місце прильоту та зйомки одного з відео.

Лейтенант ЗСУ та автор каналу "Офіцер" із позивним "Алекс" повідомив, що внаслідок атаки можна очікувати новин про нових убитих генералів російської армії, адже на заводі міг розміщуватися пункт управління рівня армії.

Очікування результатів атаки високі

OSINT-аналітик "КіберБорошно" зазначив, що крім цього в Донецьку були вражені командні пункти 20-ї мотострілецької дивізії та 41-ї загальновійськової армії.

Як повідомлялося раніше під час атаки 7 вересня було пошкоджено будівлю Кабміну в районі 9 та 10 поверхів. Спочатку повідомлялося, що пошкодження було завдано дроном типу "Шахед", проте тепер стало відомо, що це була ракета "Іскандер-К". Її боєголовка не вибухнула після прильоту, інакше пошкодження були б набагато суттєвішими.