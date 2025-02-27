Під Києвом уламки БПЛА пошкодили підприємство: пожежа була масштабною (фото)

На щастя, загиблих і травмованих немає

Не лише в Києві були вибухи в ніч на 27 лютого – наслідки атаки безпілотниками зафіксували також на території Київської області. Виникла масштабна пожежа.

Як кажуть у ДСНС, внаслідок падіння уламків безпілотника в одному з районів Київщини виникла пожежа на промисловому об'єкті. На місці працювали 81 рятувальник та 24 одиниці спеціальної техніки.

"Київщина: вночі в одному з районів області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об'єкті На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки. Пожежу ліквідували. Загиблих і потерпілих не виявлено", — йдеться у дописі.

Водночас у Києві вночі 27 лютого було чути численні вибухи. Російські безпілотники вчергове намагалися атакувати столицю. За наявною інформацією, щонайменше один БПЛА фіксувався в районі Броварів.

Про небезпеку повідомив мер Києва Віталій Кличко через свої офіційні канали комунікації. "У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", – написав він, закликаючи мешканців міста дотримуватися правил безпеки до завершення повітряної тривоги.

Також раніше "Телеграф" розповідав про те, що журналістка "Укрінформу" Тетяна Кулик та її чоловік — відомий професор — загинули під час атаки на Київщину в ніч на 26 лютого.