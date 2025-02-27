Под Киевом обломки БПЛА повредили предприятие: пожар был масштабным (фото)

К счастью, погибших и травмированных нет

Не только в Киеве были взрывы в ночь на 27 февраля – последствия атаки беспилотниками были зафиксированы также на территории Киевской области. Возник масштабный пожар.

Как говорят в ГСЧС, в результате падения обломков беспилотника в одном из районов Киевщины возник пожар на промышленном объекте. На месте работали 81 спасатель и 24 единицы специальной техники.

"Киевщина: ночью в одном из районов области в результате падения обломков БпЛА возник пожар на промышленном объекте. На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники. Пожар ликвидирован. Погибшие и пострадавшие не обнаружены", — говорится в сообщении.

В то же время в Киеве ночью 27 февраля были слышны многочисленные взрывы. Российские беспилотники в очередной раз пытались атаковать столицу. По имеющейся информации, по меньшей мере, один БПЛА фиксировался в районе Броваров.

Об опасности сообщил мэр Киева Виталий Кличко из-за своих официальных каналов коммуникации. "В столице работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Находитесь в укрытиях!", — написал он, призывая жителей города соблюдать правила безопасности до завершения воздушной тревоги.

Также ранее "Телеграф" рассказывал о том, что журналистка "Укринформа" Татьяна Кулик и ее муж – известный профессор – погибли во время атаки на Киевщину в ночь на 26 февраля.