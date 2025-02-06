Діромаха у даху та згорілі ряди. Як виглядає найбільший ринок Харкові після удару РФ (фото та відео)

Він не вперше страждає від російських ударів

Ввечері 5 лютого росіяни атакували безпілотниками Харків. БПЛА "Герань-2" влучив у найбільший ринок міста в Київському районі, там виникла пожежа. В мережі з'явилися фото та відео наслідків.

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, безпілотник влучив у дах ринку. Внаслідок вибуху пошкоджено десятки торгівельних павільйонів. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, о 1 годині ночі в росіяни атакували Новобаварський район Харкова. Там сталося влучання по території інфраструктурного транспортного підприємства. Травмованих немає.

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Найбільший ринок Харкова — Барабашово, місцеві Telegram-канали підтверджують, що постраждав саме він.

Telegram-канал "Новини.LIVE Харків" публікує фото та відео з пошкодженого росіянами ринку. На даху утворилася вирва та величезний отвір. Частина торгівельних рядів згоріли, пошкоджено багато павільйонів.

Що відомо про ринок "Барабашово"

Це — найбільший промислово-речовий ринок України, він має площу понад 75 га. Барабашово є найбільшим ринком у Східній Європі та посідає 14-е місце у рейтингу найбільших ринків світу. Більшу частину його території займають майданчики торгівельного центру (ТЦ) концерну "АВЭК и К" під назвою "Барабашово".

Територія торгівельного центру розділена на 8 майданчиків за асортиментом товарів і розташуванням. Загальна кількість торгівельних і складських місць — близько 18 тисяч.

Росіяни вже атакували Барабашово під час боїв за Харків у березні 2022 року. Тоді значна частина ринку була знищена пожежею, що виникла через російські обстріли.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці у середу, 5 лютого, близько 5:30 четверо жителів Херсона отримали поранення. Росіяни скинули на них вибухівку з безпілотника.