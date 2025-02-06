Дырища в крыше и сгоревшие ряды. Как выглядит самый большой рынок Харькова после удара РФ (фото и видео)

Он не в первый раз страдает от российских ударов

Вечером 5 февраля россияне атаковали беспилотниками Харьков. БПЛА "Герань-2" попал в самый большой рынок города в Киевском районе, там возник пожар. В сети появилось фото и видео последствий.

Как сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, беспилотник попал в крышу рынка. В результате взрыва повреждены десятки торговых павильонов. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в час ночи в россияне атаковали Новобаварский район Харькова. Там произошло попадание по территории инфраструктурного транспортного предприятия. Травмированных нет.

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Самый большой рынок Харькова – Барабашово, местные Telegram-каналы подтверждают, что пострадал именно он.

Telegram-канал "Новости.LIVE Харьков" публикует фото и видео с поврежденного россиянами рынка. На крыше образовалась воронка и огромное отверстие. Часть торговых рядов сгорела, повреждено много павильонов.

Что известно о рынке "Барабашово"

Это самый большой промышленно-вещественный рынок Украины, он имеет площадь более 75 га. Барабашово является крупнейшим рынком в Восточной Европе и занимает 14 место в рейтинге самых больших рынков мира. Большую часть его территории занимают площадки торгового центра (ТЦ) концерна "АВЭК и К" под названием "Барабашово".

Территория торгового центра разделена на 8 площадок по ассортименту товаров и расположению. Общее количество торговых и складских мест – около 18 тысяч.

Россияне уже атаковали Барабашово во время боев за Харьков в марте 2022 года. Тогда значительная часть рынка была уничтожена пожаром, возникшим из-за российских обстрелов.

Как сообщал "Телеграф", рано утром в среду, 5 февраля, около 5:30 четверо жителей Херсона получили ранения. Россияне сбросили на них взрывчатку с беспилотника.