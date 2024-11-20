Вміти лише стріляти недостатньо. Які навички потрібні на війні, розповів досвідчений боєць

Володіння дроном зараз — це стандартна навичка

Cучасна війна суттєво змінила вимоги до підготовки військових. На передовій вже недостатньо лише вміти стріляти та знати тактику ведення бою. Кожен захисник має володіти цілим комплексом навичок — від тактичної медицини до керування дронами.

На цьому наголошує лідер Центру підготовки населення до нацспротиву Володимир Авдєєнко (позивний "Вальдемар"). Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу" "Наближається важкий період, готуватись всім": лідер Центру підготовки населення до нацспротиву про еволюцію війни і загрози для України" в межах проєкту "Лінія спротиву".

Професійний атлет і дронщик, який у складі 67-ї ОМБр пройшов найгарячіші точки на Київщині, Харківщині та Донеччині, ділиться досвідом підготовки сучасного воїна. Навіть після надважкого поранення кінцівок під час виконання завдання у Соледарі, він продовжує навчати інших.

"Для потенційного бійця перша навичка — фізична підготовка. Далі — тактична медицина. І далі ще накладаєш, як торт, знання зброї й все інше, володіння дроном (зараз це як стандарт), топографія, інженерна підготовка", — розповідає Володимир Авдєєнко, позивний "Вальдемар".

Сучасний військовий має володіти широким спектром знань та навичок. Окремою компетенцією стало керування дронами — це вже не додаткова опція, а базова вимога для бійця.

Суттєву роль відіграє вік військового. "25-30 років — зелений коридор для людини. Проте брак життєвого досвіду може коштувати життя. Тому є тонка межа між віком і мудрістю", — зазначає Авдєєнко, який пройшов гарячі точки на Київщині, Харківщині та Донеччині.

Молодший вік характеризується вищим рівнем гормонів, що впливає на мотивацію та готовність до активних дій. Водночас досвідченіші бійці мають перевагу у психологічній стійкості та оцінці ризиків.

До базового набору компетенцій входить і тактична медицина. Володіння навичками першої допомоги часто стає вирішальним фактором на полі бою.

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